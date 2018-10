Perú vs. Estados Unidos: El triunfo ante Chile ya pasó, ya se festejó y se gozó, ahora a concentrarse en los gringos

DEL SAQUE somos carnecita... AÚN SIGO EMOCIONADO con el baile que le pegamos a los chilenos. Tres pepas para bajarles los caballos. La prensa del país vecino decía que nos tenían de hijos, pero les tapamos la boca y les demostramos que un ‘Clásico del Pacífico’ nunca será un amistoso, por más que Vidal y Medel salgan a declarar que es un partido más. Dos jugadores de su jerarquía deben haber explotado en el vestuario y terminado con el hígado más blanco que el del ‘Chato’ Barraza después de una bomba todo un fin de semana. Y no va cher...

Pero no soy ciego, volvimos a tener fallas en salida que el rival no aprovechó, como sí lo hicieron Francia, Holanda y Alemania cuando los enfrentamos. Esta vez nos tocó a nosotros. Cuando presionamos en bloque, invitamos al error y hay que estar listos para definir como lo hizo Aquino. La banda derecha se ha fortalecido con el talento de Carrillo y el crecimiento de Advíncula. Los dos imponen velocidad y picardía. Es el mejor tubo de escape que tenemos. Por el lado izquierdo, ‘Orejas’ es sacrificio y Trauco pone marca, pero deben dar más. Así tendríamos explosión y equilibrio por ambos extremos. Curuju...

Me llaman a la redacción. ‘Bombardero, dile a Gareca que ponga a Aquino y Tapia juntos’. Creo que no sería descabellado, sobre todo para partidos en los que juguemos de visita. Aquino de volante central, Renato a su lado y Yotún por el extremo izquierdo. En algún momento hay que probar, principalmente porque no tenemos un ‘9’ referente después de Guerrero. Allí hay otra chamba más para el técnico, empezar a forjar un centro delantero para el futuro. Es hora de empezar a trabajar a Christofer Olivares. Por ahora está en la Sub-20 y será el líder de ese ataque en el Sudamericano de la categoría en enero. Tigre, ahí tenés chamba, aunque lo ideal es que el muchacho vuele a Europa. Ojalá la rompa en ese torneo y lo chape un ‘ojeador’. Así es...

El martes tenemos otro duelo con los grandazos de Estados Unidos y el juego a ras del suelo es nuestra mayor virtud. Ajustemos la marca para evitar errores en salida. El triunfo ante Chile ya pasó, ya se festejó y se gozó. Ahora a concentrarse en los gringos, que tienen como figuras a Timothy Weah, un delantero joven, rápido y potente de 18 años, que juega como su papá, el legendario George Weah, que actualmente es presidente de Liberia. Otro es Michael Bradley, un volante experimentado que pone la pierna fuerte. Hay que mirar con respeto a todos los rivales y buscar ganar siempre. Solo así seguiremos creciendo y no pasarán otros 36 años para clasificar a un Mundial... Me voy, soy fuga