Perú vs. Francia: "No hay por qué tenerle miedo a ese equipo ligerito", sostiene El Bombardero [FOTOS]

Del saque somos carnecita... Lo que se vivió en México 70, España 82 y Argentina 78, y el proceso de clasificación, fue la locura. Pero lo de Rusia 2018 es alucinante y ha desbordado todos los límites. Es un fenómeno sin registro y no quiero que acabe el ‘modo selección’ ni se termine el sueño de 33 millones de compatriotas. Ese que nos hizo llorar durante 36 años y nos ha devuelto la vida y la respiración al planeta fútbol. Muchachos, hay que meter en lista de hazañas el partido de hoy contra Francia. Quiero que esté al lado del 2-2 ante Argentina en ‘La Bombonera’ del 69, del 1-0 frente a Colombia en la final de la Copa América del 75 y del 2-1 a Uruguay en el ‘Centenario’. Hay que vencer a los galos como al ‘Scratch’, al que eliminamos (1-0) en la Copa América Centenario del 2016, en Estados Unidos, o como la primera vez en la altura de Quito, cuando le metimos 2-1 a Ecuador en las últimas Clasificatorias. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos que sí podemos! Sí, señores...

La Blanquirroja está acostumbrada a golpes históricos y esta noche (día en Perú) no debe ser la excepción. No hay por qué tenerle miedo a ese equipo ligerito y joven de Francia, país al que bailamos en el ‘Parque de los Príncipes’, en el 82. El 1-0 es anecdótico. Pocos recuerdan el resultado. Todos siguen comentando la corrida de Oblitas en el gol, el freno en seco de Uribe y la ‘cuchara’ a Tigana, Giresse y los rankeados zagueros. La pisada de balón de Cueto, sus pases de callejón y los pisos que construyeron en la Torre Eiffel, de tantas paredes. El ‘Ciego’ que les hable a los chicos, que los ‘encojone’, que los encaballe, pues él ya sabe lo que es darse ese gustito. Así es...

Gallese, Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco, Yotún, Aquino, Carrillo, Flores, Cueva, Guerrero, Farfán, Ruidíaz y demás integrantes son unos privilegiados de pararse en la cancha, en el banco, en el vestuario. Los que van al estadio y los que se quedaron en casita pagarían una millonada, darían la vida por estar allí en vez de ellos. Pero la regla dice que solo 23 son los afortunados. Una oportunidad única, irrepetible. Sus cerebritos, piernas y chimpunes tienen la última palabra. En los negocios uno no se puede emocionar antes de cerrarlos. Igual en el verde. Primero es lo primero. Y repito, frío en las decisiones y caliente para recuperar lo tuyo: la pelota. Curuju...

Ya instalado en Ekaterimburgo, puedo decir que somos mayoría e invadimos la ciudad. Los ‘peruchos’, con camisetas, polos, casacas, gorros y banderas, ‘latean’ por la ciudad. Se hacen notar. Ahora falta que hagan lo mismo en el estadio. Cantando, saltando y empujando, pero no tan sanos. Hay que inflamar la garganta por más de 90 minutos. Después, tu pastillita si estás afónico. Todos pongamos nuestro granito de arena. Sumando fuerzas, daremos pelea. La cosa pinta brava, pero no importa, vamos por la gloria. Los entrenamientos, videos y charla técnica ya están en la cabecita del jugador. Ruego para que salga todo perfecto. No deseo que mis hijas y sobrinos me vean por foto en el ‘wasap’ en la Plaza Roja o lugares turísticos de cada sede de Rusia. Quiero que sigan felices con mi selección. Allá vamos, gallitos... Me voy, soy fuga.