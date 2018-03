Perú vs Islandia: El equipo de todos seguido por la mejor hinchada del mundo

Del saque somos carnecita... Tranquilo, partido a partido, diría Daniel Peredo. 3-1 a Islandia y ya no es casualidad. Tampoco quiere decir que estamos de maravillas. Insisto que debemos repotenciar la marca, intensidad y pressing, mejorar en el manejo y posición de balón. Y soy cargoso porque creo que hay jugadores con esas cualidades para tenerla y manejar los tiempos. Anoche jugamos mejor que ante Croacia porque fue más protagonista. La clave estuvo en el comienzo de los dos tiempos, porque vacunamos. Ellos se crecieron cuando se pusieron 1-1, pero no supieron reaccionar con el gol de la ‘Pulga’ Ruidíaz. Y por siaca, esa selección europea no es pan con mantequilla. Es práctica, de buen somatotipo y juega a dos toques. Muy fuerte por arriba y la hace simple. Por eso el triunfo vale mucho para la confianza. Repito, no nos creamos lo que no somos. Recuerden la gira para España 82. Fue perfecta. Esta fecha doble ha sido positiva en cuestión de juntarnos. Nada más. Así que pasito a paso. Sí, señores...



El equipo de todos seguido por la mejor hinchada del mundo. Los ‘peruchos’ se soplaron el calor de Miami y el hielo de Nueva Jersey. Nunca pensé que esta enfermedad, llamada Perú, traspasara todos los límites. La gente no le paró bola al tremendo frío y armó la fiesta en el estacionamiento del estadio. Con chalinas, abrigos, casacas de cuero, térmicas, guantes, calentadores y todo lo que cubra el cuerpo. Nada impidió que suban el volumen a la música y coman sus anticuchos y comida criolla. Chelas, roncito, pisco y trago cortito para detener la terciana. Estoy escribiendo y mis dedos parecen que sufren de artritis, artrosis. Se van a partir en pedacitos. Creo que aquí no me calienta ni Vania Bludau en lencería. Me queda claro, que en el ‘Hard Rock’ y ‘Red Bull’ fui recontra local, como si estuviese en el Nacional, Monumental, Matute o el Carbajo de mi rico Callao. Sí señores...



Tuve que hacer una parada obligatoria en ‘Los Inmortales’ de Paterson. Una tienda restaurante donde te venden hasta tamales. No piensen mal. Son de pollo, chancho. Ese es el point tradicional de nuestros compatriotas. Allí tomé un rico desayuno: cafecito, lomito y piqué con un causa un rico cau cau con su pancito. Luego, me fui de avance con un Nissan del 2016 por la ciudad y la bendita voz de la cubana del GPS: ‘Gire a la izquierda y entre por la 95. Tome su carril derecho y en 300 metros doble a la derecha’. Me ha hinchado las hueveras los 5 días que llevo en los ‘yunaites’. Ya se está pareciendo a la voz de mi señora, que quiere que le haga caso en todo. Suena mi celular y era mi causa Pablo para invitarme a su restaurante ‘B52’ en Harrison. No lo veía años, así que caí como ‘paracaidista’. El local reventaba de gente, porque es el más pintadito y rankeado de este estado en comida criolla y marina. Tuve que esperar media hora para que me llegue mi arroz con mariscos y la verdad que valió la pena. Recontra elegante la sazón y la atención de una colocha pequeñita, pero muy sensual. De solo verla, se me abría más el apetito. Y no va a ser...



Quise pagar la cuenta y mi brother se molestó. Me la pegó de ofendido, así que agradecí el gesto. La muchachada que allí hacía la previa, me recomienda que deje el auto en la puerta del negocio y me vaya caminando al estadio, porque a la salida me voy a demorar dos horas en salir por el tráfico. Hago caso y me voy lateando como 12 cuadras. Tranquilito, porque los policías son palta, intimidan cuando te hablan. La pegan de rudos y la firme que son ‘Robocop’. Tienen los brazos de ‘Rambo’, los abdominales de Cristiano Ronaldo y las piernas de Lucecita. Esos no aguantan floro, ni paseo. Si te pones sabroso en una te enmarrocan y te suben al patrullero directo a tu celda. No son como allá, que tienen la panza de ‘Brad Pizza’ y no corren ni media cuadra por temor al infarto. Y lo peor es que terminas arreglando el asunto con un ‘cariño’. Ya adentro, en el palco de prensa, solo quiero que empiece el partido, pasen los minutos para irme a un lugar con calefacción. Mañana analizo detalle a detalle de lo que pasó en la cancha. Curuju... Me voy, soy fuga

