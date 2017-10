Del saque somos carnecita... Bien convocado el ‘Pitbull’ a la selección. Aquí lo hemos vacilado en buena onda, pero es un defensor fuerte, va bien arriba y está preciso para chocar con algunos tanques de Nueva Zelanda. Además, su rendimiento es parejito en el torneo con Muni. Bien jugado. Espero que aproveche la oportunidad. Así es...



La firme que se le está dando mucho balón al tema del largo viaje a Nueva Zelanda, que el cambio de horario, que los asientos cama en el avión, las medias para proteger las piernas y encima que algunos jugadores no serán soltados a tiempo para viajar en el chárter de la selección. Las comodidades y todo aquello que beneficie al rendimiento del equipo son bienvenidos, pero no hay que olvidar que cuando se defiende a la patria, hay retos y sacrificios que deben asumirse. Para la final de la Copa América 1975, el ‘Cholo’ Sotil se escapó del Barcelona, ‘chapó’ su avión y se metió un viaje de casi 12 horas para llegar a Caracas, donde se jugó un partidazo. Llegó cansado y fácil con varias copas de whisky que se tomó en el vuelo, y la rompió y marcó el gol que nos dio el título. Así es...



Otro caso fue el del ‘Trucha’ Rojas y Eleazar Soria, que después de un partido con la selección, los dirigentes del Independiente los subieron al avión y se los llevaron rapidito a Argentina. Arribaron y del aeropuerto los trasladaron en patrulleros al estadio de Avellaneda a jugar el clásico contra Racing. Hace unos días, Pedro Gallese recordó que en la Segunda se comía viajes en bus de más de 18 horas. Matado, sin raya, deshidratado y sentado en asientos de combi, llegaba y jugaba sus partidos. Los nuestros están acostumbrados al sacrificio y así Flamengo le niegue permiso anticipado a Paolo y Trauco, los dos tienen raza, son corajudos, fuego en la sangre y sus ganas de ponerse la blanquirroja siempre ha estado por encima de todo. Sus nombres están a punto de entrar en la historia y eso nadie se lo quiere perder. Y no va a ser...



Se viene tremendo escándalo. Ha empezado a correr un audio donde un arquero que le gusta vestir ‘Fisho’ le ofrece un billete a un ‘soldado’. Le dice que por encargo de un club que tiene plata como cancha, busque algunos ‘causas’ del cuadro naranjero y se echen ante los ‘poetas’. En ese partido, los ‘pelícanos’ cayeron 4-0 de local y con goles que se prestan para la suspicacia. Tiene que haber una investigación inmediata por el bien del torneo de Segunda y, si es verdad, sancionar de por vida a los responsables que buscan arreglar partidos. Lo advertí desde hace tiempo, las últimas fechas se iban a jugar fuera de las canchas y por debajo de la mesa a favor de intereses. Qué feo...