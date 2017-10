Perú vs. Nueva Zelanda: Alberto Rodríguez preocupa a El Bombardero [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La firme que Cuevita en vez de decir que Pizarro merece ir al Mundial, debería estar enchufado y estudiando a Nueva Zelanda, porque no será de alivio. No mencionemos Rusia 2018 hasta que ya estemos clasificados oficialmente. Esa corriente que ha empezado el chato no es gratis, lo están recontra ‘piloteando’. Ahora seguro que sale otro más de la ‘batería’ de Claudio para que haga eco, bulla. Es cierto que el delantero es el jugador peruano más ganador a nivel de clubes, pero aquí se debe convocar por nivel y lo que necesita Ricardo Gareca. Que haga 20 goles en la Bundesliga para recién tomarle atención. Así de sencillito; además, no hemos ganado nada. Cuidado que se nos va la lancha y los chilenos se van a orinar de risa. Así es...



Me preocupa mucho que Alberto Rodríguez, uno de los mejores de la Blanquirroja, se lesione solo en los partidos picantes. Habría que hacerle un estudio minucioso de sus músculos y sistema nervioso, porque hace mucha falta cuando no está en la cancha y no hay tantos zagueros de jerarquía. No es la primera vez que pide su cambio en el entretiempo por una diarrea o un cólico. Ya van tres o cuatro. Al final declara que sí llega al próximo partido. Esta vez fue un desgarro a la pantorrilla. El ‘Kaiser’ Beckenbauer jugó con la clavícula rota ante Italia en las semifinales de México 70. Y una más, ‘Vitito’ todas las semanas la rompía con el hígado sancochado a puro ron. Plop...



Ya me contaron que ese que le pegó a Cazulo se cruzó en una actividad con un ‘Cóndor’ al que le costaba cantar el himno nacional. Liquidaba como consagrado y el zambo se le acercó, le preguntó la edad y le aclaró que si deja la mala vida, podría salir del país, pero a ese paso, terminaría en provincias. Lo bueno es que el chibolo agachó la cabeza y agradeció el consejo. Ojalá le haga caso...



Hay un runrún de que un ‘Pitbull’ se plantó con una chica de La Molina. El zaguero con pinta de peleador de ‘vale todo’ ya no responde el ‘wasap’ de las amiguitas que lo atormentaban día y noche. Ahora solo tiene ojos para la señorita, quien le ha conquistado el corazón. Además, ella lo aceptó con la condición de que se olvide de los tonos. ¿Cuánto le durará? Ya lo veo al ‘Loquito’ inquietándolo para ir de cacería a ‘Barranco Bar’. Ayayaayyy... Me voy, soy fuga.

