Perú vs. Nueva Zelanda: Estas dos cosas se necesitan para que la blanquirroja se lleve el triunfo, afirma El Bombardero

Del saque somos carnecita... Ya es hora de secarnos las lágrimas de sufrimiento y de acabar con tantas frustraciones. Ya es el momento de despojarnos de esa mochila de 35 años de no clasificar a un Mundial, de ver por televisión la fiesta más grande del planeta. Y hoy es el día soñado. Esta noche es la noche que espero hace tiempo, como cantaba mi tío Frankie Ruiz. Deseo con toda el alma que mis hijas, sobrinos, ahijados y el pueblo gocen, disfruten y exploten de emoción. Que salten sin parar, rían, lloren y den rienda a su corazón porque ir a Rusia 2018 es algo único. No soy adivino, pero ganamos porque ganamos. No hay otra. Sí, señores...



El técnico de Nueva Zelanda, Anthony Hudson, se computa parador al mango. Muy fresh, distendido, relajado en sus declaraciones. Dizque si Perú no clasifica, es un desastre nacional en el país. Y que ellos son un equipo chico, pero fuerte y que no pasa ni mela si pierden. O sea nos tira la pelota. Este pan con pavo lo ve como gil a Gareca. Se lleva a sus jugadores a Larcomar, les da libertad para que hagan lo que quieran en su hotel. Transmite confianza y les da vitamina a su gente. Curuju...



La firme que se necesitan dos cositas para llevarnos el triunfo: que Jefferson Farfán y compañía salgan liberados, sin presiones ni tensiones. Y que la metamos. De nuca, cadera, codo, hombro, como sea. No nos guardemos nada. No reservemos ni una gotita de sudor. De aquí ya no sabemos cuándo se nos presentará otra vez la virgencita. Los chiquillos, mocosos y jóvenes quieren vivirlo en carne propia, porque a lo mejor la próxima ya son abuelos y las energías no son las mismas. Y no va a ser...



Desde aquí les mando mis mejores vibras a la selección, al cuerpo técnico, médico y auxiliar. Hoy hasta el utilero, kinesiólogo y recogebolas juegan su partido. Todo suma. Ya los últimos días no hay mucho por analizar de los ‘kiwis’ que son taco 5 para abajo. Solo sé que si Gallese, Corzo, Advíncula, ‘Mudo’, ‘Sombra’, Trauco, Yotún, Tapia, Cueva, ‘Orejas’, Carrillo, Ruidíaz, la ‘Foquita’, ‘Caballito’ y los demás están en su nivel, somos lo que somos. Así que a ponerle punche y corazón. Te amo PERÚ... Me voy, soy fuga.

