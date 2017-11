Perú vs. Nueva Zelanda: El Bombardero pide prestar especial atención a estos dos ‘Kiwis’

Del saque somos carnecita... El hincha en la calle está ‘enchufado’ con la selección. Hasta las amas de casa respiran fútbol cuando van al mercado. En los colegios, veo que los chicos juegan a ser Gallese, Paolo, ‘Orejas’ Flores o ‘Cuevita’. Esta selección nos ha devuelto la alegría. En la Copa América Centenario, sacamos del torneo a Brasil. Pocas veces habíamos ganado de visita en Eliminatorias y goleamos a Paraguay en Asunción. Vencimos por primera vez a Ecuador en Quito y le sacamos un empate a la Argentina de Messi en la misma ‘Bombonera’. Ahora, el reto es acabar con la estadística de no haber ganado en un repechaje. El grupo está muy unido y todos saben que es ahora o nunca. Así es...



Me escriben por las redes y me preguntan: ‘¿Cómo anulamos al delantero de Nueva Zelanda, Chris Wood?’. Estuve chequeando sus videos y ese grandazo mide 1.91 y aprovecha bien su estatura para el juego aéreo. Hay que evitar que le llegue el balón y para eso, los laterales Corzo y Trauco deberán estar atentos y evitar que sus compañeros lo busquen por arriba. Hacerlo jugar de espaldas al arco y no hacer faltas en nuestro campo, porque los ‘kiwis’ todas las tiran al área. Hay que cortar la conexión que Wood tiene con Marco Rojas, volante de ascendencia chilena que no entra al choque, es hábil, rápido y hombre pensante en el mediocampo. Suele recostarse por su banda izquierda y es allí donde Corzo o Advíncula deberán ser apoyados en la marca por André Carrillo. Ojo que en Argentina tuvimos muchos problemas para contener a Alejandro ‘Papu’ Gómez y este neozelandés tiene las mismas características y el ‘tallarín’ del ‘gaucho’. Curuju...



Nueva Zelanda, el rival que deberá vencer Perú en el repechaje

Hay un rival al que nadie le está prestando la atención debida: Michael McGlinchey. Es un ‘8’ con buen remate, le pega desde cualquier lado y sabe aprovechar el fuerte viento que hay en Wellington para darle efecto mortal al balón. Hay que googlearlo, revisar sus videos en YouTube. Él jugó en Celtic de Escocia, donde ganó 4 títulos, y con esa experiencia se atrevió a calentar el ambiente cuando dijo: “Argentina tiene a Messi, Colombia a Falcao y Perú no tiene grandes nombres”. Así que muchachos, apúntenle la placa y que se trague sus palabras. Y no va a ser...



Me voy, soy fuga.

