Perú vs. Nueva Zelanda: La selección debe concentrarse y no pensar en Claudio Pizarro 

Del saque somos carnecita... Ya solo faltan 15 días para el duelo de ida con Nueva Zelanda y en lugar de estar todos concentrados y pensando en aprovechar las debilidades del rival, seguimos hablando de Claudio Pizarro. La convocatoria ya está hecha, así que esos que piden al delantero, mejor que se queden calladitos.



Sobre todo Cuevita, quien fue uno de los primeros que empezó con la campañita. Que se dedique a ver videos de los ‘kiwis’ y cómo romper a esas ‘torres’, porque la firme que en sus últimos partidos con la ‘bicolor’ estuvo al debe. Aún no hemos clasificado al Mundial y a ese torneo deben ir los que la pelearon, sudaron y se comieron toda la mela en las Eliminatorias. Ah, y si el ‘Bombardero’ asegura que tanto ama la ‘blanquirroja’ que se deje de estar alborotando el gallinero. Si no va a sumar, que tampoco reste. Así es...



Por si acaso, el técnico charrúa que ganó un torneo este año, está con la familia en Lima. Así que esas traviesas que lo llaman para inquietarlo, es por gusto. El hombre estuvo el lunes haciendo compras en Miraflores con la ‘patrona’ y reventó la tarjeta recontra feliz. Fácil, tiene hartos puntos bonus para regalar. Curuju...



Me cuentan que un delantero gordo, que jugó en Argentina por dos equipos y ahora la suda por el norte, había sido más mentiroso que esas gitanas del parque ‘Kennedy’ y que te cobran por adivinarte la suerte. Timbró a una señora mamacita para que le busque equipo, ella movió sus influencias y le consiguió club. Lo malo es que hasta ahora no le paga lo que corresponde y ya se está acabando el año. Qué feo... Me voy, soy fuga.



Video: Padre de Claudio Pizarro