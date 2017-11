Perú vs. Nueva Zelanda: La ‘Foquita’ tiene todo para hacer el gran partido de su vida

Del saque somos canecita... Desde aquí las buenas vibras a la selección. Los mejores deseos al equipo de todos. Que no nos distraigan estupideces. Es el momento perfecto para apoyar incondicionalmente a la ‘Blanquirroja’. Para ir al Mundial necesitamos los cinco sentidos y la cabecita metida en los partidos con Nueva Zelanda. Los jugadores, directivos, la prensa y los hinchas. El resto no interesa, no importa. Nada es más trascendente que una clasificación a una Copa del Mundo después de 36 años. Sí, señores...



Caluroso fue el recibimiento que encontró la ‘Bicolor’ en Auckland. Los gringos se quedaron boquiabiertos con la fiesta que armaron los ‘peruchos’ en el aeropuerto. Ellos, que son recontra fríos, alucinaron cuando vieron bailar a las peruanas. De arranque empezamos a sentirnos locales, nadie nos hizo la joda. Los ‘Kiwis’ parecen ser más sanos que el yogur. Hemos estado en ‘La Bombonera’, Barranquilla, Santiago, ‘El Centenario’ de Uruguay y ‘Defensores del Chaco’, así que estar en Nueva Zelanda no me hace ni cosquillas. Me siento como en Disney. Y no va ser...



Video: Así recibieron a la selección peruana

Hoy Gareca ya tiene al grupo completo. Podrá diseñar la estrategia para el choque del viernes. Con Farfán de ‘9’, creo que no hay dudas en el once titular. Está acostumbrado a chocar con europeos de dos metros. Debe primar el balón bien jugado y a ras del piso. No entrar en el pelotazo, que es el juego que más dominan los neozelandeses. Si vamos al choque, perdemos. Nada de faltas cerca al área, porque todo lo meten a la ‘bomba’ buscando la cabeza del grandote Chris Wood. Ah, también no hay que olvidar ser pícaros, mañosos y desesperar a esos ‘blancos’, que no están acostumbrados el estilo sudamericano. Así como son vivos para la jodita y el vacilón, les pido a los muchachos que también lo sean en la cancha. Ahora más que nunca. Así es...



La ‘Foquita’ tiene todo para hacer el gran partido de su vida. Que se acuerde que estuvo arrimado en la selección y ahora en sus pies están las esperanzas de gol. Puede pasar a la historia como uno de los que nos llevó a un Mundial. Ya no tendrá las ‘llantas’ de antes, pero debe sacarle el resto a ese motor. Es uno de los más experimentados en el grupo. Pongo mis fichas sobre él. Tengo fe que hará un partidazo. Así es... Me voy, soy fuga.

