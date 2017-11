Perú vs. Nueva Zelanda: Con la ‘Foquita’ o pericoteros es obligación pintarles la cara, asegura ‘El Bombardero’

Del saque somos carnecita... La hinchada anda muy nerviosa y cardíaca con esos blancos que son mantequilla Laive. Y los jugadores de Nueva Zelanda, muy sueltos de huesos, haciendo turismo ayer por Larcomar. Viendo souviners y pantaloncitos, porque se vuelven loquitos con las morochitas. Van a dormir como unos bebés y nosotros estamos angustiados, friqueados. Hay que estar serenos, porque no van a ofrecer nada nuevo de lo que vimos en Wellington. Solo su ‘9’, Chris Wood, que no arrancó, va bien arriba y se desmarca con naturalidad. El temita pasa por meterle el primer gol para que salgan de la cueva. Si eso ocurre, podemos llenar la canasta. Si nos adelantan, los 11 se colgarán mismos murciélagos de su arco. Reventar la pelota es sencillo. Tirarse atrás es de doble filo. Así que hay que elaborar, triangular, desequilibrar y penetrar ese muro. Los saltarines y canguros que se queden en el banco o casita. Este es el partido de los machos. También para los atrevidos y decididos. Los tibios que se vayan a la mela o que tejan un roponcito. Sí, señores...



Es verdad que no hay que subestimarlos y que debemos ser ubicados, pero no me joroben, ese equipo es duro porque corre y choca, nada más. Si uno de ellos se hace 20 pataditas con bote todavía, les creo. Si les basta eso para eliminarnos, entonces cerremos las cortinas y apaguemos las luces. Con la ‘Foquita’ o pericoteros es obligación pintarles la cara. Yo tenía antecedentes y datos del rival, pero después del choque de ida, mi idea es clara: no hay forma que nos ganen. A menos que dejemos que se agranden y aprovechen una pelota parada o blooper. Rexuxa...



La gente repite que los zagueros y marcadores de los ‘kiwis’ defendieron bien, pero por supuesto, si no salían ni para ir al baño. Con la cancha más ancha, habrá más espacios para los dos. El Muni y Cantolao guerrearían más en un partido de práctica. Que Ricardo Gareca la chunte con el sistema, táctica y once. No menosprecio a nadie, simplemente pido que no desperdiciemos la oportunidad que nos ha regalado Dios y los tres puntos en mesa. Ayayayay... Me voy, soy fuga.



