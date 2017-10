Perú vs. Nueva Zelanda: Le están haciendo cargamontón a Paolo Guerrero por jugar el repechaje [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Leo las noticias, reviso Internet, veo Fox Sports, chequeo los diarios de Brasil y noto que le están haciendo cargamontón a Paolo Guerrero por sus ansias de jugar el repechaje y clasificar al Mundial. Periodistas, hinchas y directivos lo están poniendo entre la espada y la pared, porque desean que se centre solo en Flamengo. No entienden que el ‘Depredador’ está a puertas de escribir su nombre en la historia de un país. Pregunto, ¿si Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar o Luisito Suárez estarían a punto de jugar un repechaje, creen que tendrían cabeza para otra cosa? Estarían locos por ponerse la camiseta de su selección, chapar su avión e irse a jugar lo más pronto posible. Ojalá que su club no lo apure en volver a las canchas, porque si se lesiona, se nos viene la noche. Paolo es el alma, el estandarte de este grupo y la identificación de millones en el Perú. Así es...



La verídica que apesta lo que pasa en Segunda. Siguen apareciendo audios ofreciendo plata como cancha. Para ganar se puede aceptar un incentivo, pero jamás tirarse para atrás. Hace tiempo denuncié que estaban ‘aceitando’ a los pitos, pero me quedé corto porque ahora van de frente con los jugadores. Como hay equipos que no cobran meses, están viendo la ocasión para asegurar la Navidad.



Que la Asociación y Federación no se hagan de la vista gorda, se pongan los pantalones y empiecen una investigación a fondo con estos tipos que solo ensucian la pelotita. Queremos ir a un Mundial y nuestros torneos se están pudriendo. Que se castigue caiga quien caiga. Estaremos atentos...



Hay un runrún que el ‘General de las trampas’ tuvo su octavo heredero. Esta vez fue con una quinta señora. El hombre se confía en que a fin de mes siempre le cae su buen giro del extranjero. Provecho... Me voy, soy fuga.