Perú vs. Nueva Zelanda: los entrenamientos comienzan hoy [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La verídica, me da gusto que Jefferson se reencuentre con los goles y empiece a ser figura en el Lokomotiv de Moscú. Siempre dije que las Eliminatorias había que jugarlas con lo mejor que tenemos y la ‘Foquita’ era uno de ellos. Tampoco soy ciego y la firme que en su vuelta a la selección peruana estuvo a media caña. Extrañamos su potencia, velocidad, amagues y gol. Ahora pasa por un mejor momento, tiene más continuidad y protagonismo en Rusia, y eso es bueno para él y para la selección. Frente a Nueva Zelanda debe estar en toda su dimensión, ver a esa ‘Foca’ que fue un toro en Schalke y que era velocísimo en PSV. Cuando se concentra y no está pensando en ‘totós’, es un arma que puede tumbar cualquier torre. El destino le da la gran oportunidad de ir a un Mundial, está cerquita de entrar a la historia. Y no va a ser...



Hoy arrancan los entrenamientos para los duelos del repechaje. Así que por favor que en la Videna empiecen con el trabajo psicológico y hagan que todos pongan los pies en la tierra. Por si acaso, repito que aún no hemos ganado nada, todavía no clasificamos a Rusia. Los favoritos también se caen. Ayer, Real Madrid era superarchifavorito ante el recién ascendido Girona y perdió el partido con volteada incluida. Ya basta de campañitas pidiendo a ciertos jugadores. Están los que están y hay que apoyarlos con todo. Es ahora o nunca. Así es...



Ya me contaron que el ‘Loquito’ está en su mejor momento. Está apoyando a un cariño antiguo y a veces pica por allí, también tiene una amiguita cariñosa por Jesús María y encima a veces se va de pesca por ‘Barranco Bar’. Asu mare...



Me avisan que en Huaraz, el cabecilla de todas las reuniones que duran hasta la madrugada es un ‘patita’ que apellida igualito a un ‘Diamante’. Es el encargado de llamar a las ‘trampitas’ y separar las zonas ‘Vip’ para hacerla linda. Por eso en la cancha no tiene piernas. Qué feo... Me voy, soy fuga.

Los peruanos compramos 1,100 entradas de un total de 10 mil.