Perú vs. Nueva Zelanda: El Bombardero da estos consejos a la hinchada [VIDEO]

Del saque somos carnecita.... El ‘Porque yo creo en ti’ tiene que sonar a cada rato en la cabecita de los seleccionados para que se encaballen y agarren confianza. Estas horas son de quemar cerebro. Ya estarán craneando cómo será la figura del miércoles: El partido y el final. Y eso te desgasta mentalmente. Yo estoy convencido de que Bolivia y Venezuela son más que Nueva Zelanda, pero también entiendo que en esta clase de partidos puede pasar cualquier cosa, pues se tiran para atrás y de un chiripazo te la clavan. Lo repito, la única forma para que nos ganen es por una pelota parada, córner, blooper o que nosotros mismos nos hagamos el gol por un error. No hay mucho que analizar. Sin balón, todos retroceden a su campo. Con la posesión, salen como carritos chocones. Sí, señores...



La hinchada debe ponerse la 12 y también apoyar, porque no se nos va a volver a presentar la Virgencita con una oportunidad así de accesible. Hay que dejarnos de estupideces en las redes sociales, donde varios sonsos reprimidos que no hablan en su casa ni en el recreo ni en la esquina, desfogan su resentimiento. Hoy no estamos para restar ni dividir. Faltan 48 horas que serán interminables. Hemos esperado 35 años para decir CLASIFICADOS y pareciera que no corre el reloj. Curuju...





Las tribunas que alienten, pues esas vibras positivas empujarán al equipo. Recuerden que hasta el minuto 93 hay chances de ir a Rusia. Si nos dedicamos a reclamar, insultar y renegar, se nos viene la noche a colores. Esos blancos vienen agrandados con el 0-0 y la única manera de que los bajemos de las nubes y del caballo es que TODOS juguemos nuestro partido. Se la han creído con el empate y hasta el entrenador ha dicho que si nos convierten un gol, nos eliminan. O sea, está confiado en defender el resultado. Mira por encima del hombro a ‘Cuevita’, Flores, Carrillo y Farfán, quienes son los llamados a ser los diferentes. Así no es...



La firme que los álbumes de los Mundiales del 70’, 78’ y 82’ ya están llenos y en el cementerio de papel. Pero el pueblo no olvida a ninguno de esos protagonistas que son millonarios en afecto, cariño y aprecio. Pregúntenle a Sotil, Uribe, Chumpi, ‘Panadero’, Quiroga, La Rosa, Cueto, Chale, Duarte, Velásquez y los otros bravos de bravos que estuvieron en las fiestas de México, Argentina y España. Por eso les digo a Gallese, Rodríguez, Corzo, Advíncula, Trauco, Ramos, Tapia, Hurtado, Ruidíaz, Yotún y los otros convocados, que tienen la oportunidad de ser eternos. Encomiéndese a Dios y el balón. Todo el Perú está con ustedes... Me voy, soy fuga.P

