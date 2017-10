Perú vs. Nueva Zelanda: ¿cómo quieren atarantar a Pedro Gallese?

Del saque somos carnecita... Las lesiones son un dolor de cabeza para cualquiera. Cada vez falta menos para las dos ‘finales del mundo’ que jugaremos con Nueva Zelanda y hay que pedirle al Cristo Moreno para que a ninguno de los nuestros se les pegue un resfriado. Los necesitamos sanitos y en buenas condiciones. Esta oportunidad de pasar a la gloria no la tendrán en muchos años. Así que desde aquí hago un llamado a las esposas, novias y hasta amiguitas de los seleccionados para que los cuiden, engrían, vigilen y no les exijan más de la cuenta hasta después del 15 de noviembre. Con pasaje comprado a Rusia 2018, ahí sí que se cobren todo, hasta con IGV. Y no va a ser...



Los ‘Kiwis’ buscan atarantar a Pedro Gallese diciendo que se cuide del viento que hay en Wellington. Lo que no saben es que el arquero conoce lo que es tapar con el viento en contra y de todas esas condiciones climáticas, que aseguran, son parecidas a las de Chiclayo. ‘Piero’ jugó en Aurich y destacó, y de chibolo se paró en canchas de tierra, con pelotas desinfladas y hasta atajaba sin guantes. A estas alturas no nos van a trabajar a la ‘sustancia’. Es ahora o nunca. Así es...



Ya me contaron que varios peloteros están recontraarañados con un empresario que los contrató para jugar en Pucallpa. Los llevó, pero como el estafador no les dio el adelanto, los tíos tuvieron que pagarse el hotel y el cambio de vuelo. El partido no se jugó y la gente zapateó. Este ‘cabeceador’ hizo lo mismo en un clásico en Arequipa y ya voy a soltar su nombre. Qué feo...



La gente vuela en el Callao. El ascenso de la ‘Misilera’ se ha complicado, luego de perder con Cienciano, que jugó como cancha. Nadie me quita de la cabeza que el ‘Papá’ aseguró su Navidad con ese triunfazo. Los rosados ya no dependen de sí mismos. Me cuentan que las movidas bajo la mesa están fuertes. Hay que estar con los ojos bien abiertos... Me voy, soy fuga.

