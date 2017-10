Perú vs. Nueva Zelanda: "Si Perú está en el repechaje es porque armó un grupo humilde" [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Por si acaso, normal que esos ‘Kiwis’ empiecen a agrandarse y digan que no conocen a Paolo ni tenemos estrellas. Si Perú está en el repechaje es porque armó un grupo humilde, con los pies en la tierra y empezó a dar batalla partido tras partido. No hay que responder nada, a trabajar tranquilitos, calladitos y mentalizados en que Rusia está cerca, pero también puede quedar muy lejos si nos desubicamos y nos creemos clasificados antes de jugar. Así es...



El plantel de Nueva Zelanda tiene un mayor costo que el peruano, pero eso no interesa en estas dos finales que vamos a jugar.



Argentina costaba muchísimos ‘palos’ más y le sacamos un empate en ‘La Bombonera’. Barcelona con Messi y sus millones ha sufrido con Eibar, Getafe y Alavés en España. Lo que también es cierto es que las Eliminatorias sudamericanas son más complicadas que las de Oceanía. No es lo mismo enfrentar a Brasil, Colombia, Argentina o al mismo Venezuela que a Fiji o Islas Salomón. Y no va cher...



Ya me contaron que el ‘General de las trampas’ sigue haciendo de las suyas a pesar de estar en la base cinco. El sábado se apareció en el concierto que dio Óscar D’León en el Cono Norte y llegó acompañado de tres tías fuertotas con ropita de veinteañeras. Todas eran ‘serias’ para bailar y el hombre marcaba bien la cancha. Abría a los ‘sapos rabiosos’. Asuuuu...Me voy, soy fuga.

