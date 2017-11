Perú vs Nueva Zelanda: ‘El 0-0 es un resultado engañoso y pendenciero’, asegura El Bombardero

Del saque somos carnecita... Que son mantequilla. Que son limitados. Que son ganables. Esas son estupideces y lo canté hace rato. No porque tengamos mentalidad perdedora, sino porque no hay que subestimar a nadie. La pelota hay que meterla al arco, ya que el resto es tango, floro. Fue 0-0 con Nueva Zelanda y para mí, es un resultado engañoso, pendenciero, pues creo que la cosa va a quemar como mela en Lima. La presión ya es nuestra y allí las piernas tiemblan, la cabeza se nubla y el desgaste mental es terrible, debido a que te come la idea de que en un partido de definición, cualquier cosa puede pasar. Encima, anoche terminamos jugando como ellos querían. Si no adelantamos en los primeros 20 minutos en el estadio Nacional, la ansiedad y la desesperación pueden darnos la espalda. Sí, señores...



Corriendo no les vamos a sacar ventaja. Peleando, menos. Por siaca, los ‘Kiwis’ no son nada del otro mundo, pero nosotros estuvimos sin ideas, como ante Argentina y Colombia, donde no generamos una. Los ‘All Whites’, fiel a su estilo, su forma, de chocar y hacerla simple. Nunca se salieron de su libreto. Cuando no tenían el balón, todos retrocedían a su campo, se agrupaban, achicaban los espacios, se ponían el overol y apretaban. Después, cuando la recuperaban, salían disparados, pero con pocos argumentos. Tuvimos más posesión, pero solo dos ocasiones: una descoordinación del golero con sus zagueros, que casi la mete Jefferson Farfán, y un cabezazo de Aldo Corzo. Más na’. Curuju...



Perú 0-0 Nueva Zelanda: Goles y resumen

Defensivamente, estuvimos correctos. Alberto Rodríguez y Christian Ramos no pasaron apuros y Pedro Gallese ni se ensució los guantes. Solo cuando ingresó Chris Wood se movió un poquito el piso. Ofensivamente, no sucedió nada. Faltó el pase adelante, en callejón, de cuca. André Carrillo, Edison Flores, Christian Cueva y la ‘Foquita’ no trascendieron. Perdieron en el contacto. No encararon. No rompieron líneas con una pared precisa. Así es...



Reservemos los pasajes a Rusia, pero que todavía no los emitan. Primero hay que esperar el miércoles 15 de noviembre, donde todos nos jugamos el partido de la vida. Apuran con el bendito cierre, así que mañana venimos más tranquilos con los detalles y análisis... Me voy, soy fuga.

