Perú vs. Nueva Zelanda: Volante blanquirroja tiene que chambear en la recuperación y evitar que ‘Kiwis’ manden bombazos

Del saque somos carnecita... ¿Jefferson Farfán o Raúl Ruidíaz?, es la duda de Ricardo Gareca para reemplazar a Paolo Guerrero. A algunos les gusta la ‘Foquita’. A otros la ‘Pulga’. Yo elegiría la experiencia. Esos zagueros son enchapados y se hacen sentir. El ‘ruso’ está más acostumbrado a la marca de toscos y rudos, y es más canchero. Su chasis puede soportar patada. El chato es muy livianito. Creo que sería más útil si los agarra desgastados por su pique en corto y movilidad. La realidad es que ninguno se parece al ‘Depredador’ que aguanta, pivotea, abre espacios, cabecea, remata, guerrea solo y se saca la mela con todos. Los tres son distintos. Sí, señores...



Nueva Zelanda no es una selección de juego vistoso. Es práctica, simple, física, ordenadita, que presiona, pero no nos hará daño con un dribling o genialidad. Tres pelotazos y ya están chocando en el área. De rebote, de un mitrazo o aprovechando un error. Y ese estilo le incomoda mucho a Perú. Que corra el balón y punto. Curuju...



Selección peruana ya entrena con el equipo completo en Auckland con miras al partido con Nueva Zelanda

Tampoco son cojos. No los subestimemos porque nos podemos ir de pepa. Tienen 5 en Inglaterra: Premier League (2), Championship (1) y League One (2), donde solo contratan gente con una gran participación en su selección. Allá no fichan estafadores, ‘turroneros’ ni desconocidos. Así que no son sanos ni pan con relleno y camote. Las distancias se han reducido en el fútbol. Los favoritos no existen. El resultado es lo único que vale al final. Ayayayay...



La volante ‘blanquirroja’ tiene que chambear en la recuperación y evitar que manden los bombazos directos, verticales y por las bandas. Ese Chris Wood es un cazador neto por arriba. Se eleva como los dioses y encima les lleva varios centímetros de ventaja al ‘Mudo’ Rodríguez y la ‘Sombra’ Ramos. Hay que incomodarlo cuando salte, meterle el codito en la costilla, golpearlo en la nuca y jalarlo sin roche de la camiseta. Y como es grandazo, cuando vaya con la pelota en los pies, un carretillón para que caiga como un paquete. Franco Navarro dice que no se preocupa porque no vamos a levantar pesas, pero la fuerza a veces prevalece en el área. Batistuta no se hacía ni tres pataditas, pero agárralo si podías. Era un animal con el botín y con la frente y cara. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

