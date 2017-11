Perú vs. Nueva Zelanda: "Lo que vale es meterla en el arco rival y ganar en los 180 minutos", dice El Bombardero

Del saque somos carnecita... Aquí, 10:15 de la noche del 10 de noviembre. Allá, 4:15 de la tarde del 11. Hora y día distinto. El sueño es el mismo: Clasificar al Mundial de Rusia. Lo que vale es meterla en el arco rival y ganar en los 180 minutos. Así como lo leen. Son dos partidos y no uno. Así que no perdamos la paciencia ni la calma. Buenas vibras y que los jugadores estén iluminados, inspirados y que la suerte, ahora más que nunca, esté de nuestro lado como en las últimas fechas. Sí, señores...



Imagino que Gareca y sus asistentes van a repetir algunos detalles antes de ir al estadio o entrar a la cancha. Yo le pediría que incida en tres apuntes: el primero es que hay que estar atentos con los rebotes. Es la mejor virtud de los ‘kiwis’. Así hacen daño. El ‘9’ Wood abre los espacios y vienen de atrás con fuerza y velocidad. El segundo es que seamos agresivos en la marca, en el buen sentido de la palabra, y no dejemos que la lancen a nuestra área. Toquemos por abajo y full desequilibrio de tres cuartos de cancha para arriba. Hay que encarar en su campo y cuando desbordemos, sacar los famosos centros en ‘puñalada’, al estilo Calatayud. Y por último, si falta poco para acabar el partido, cerremos el resultado sin problemas y sin vergüenza. Estamos en la etapa donde todo suma y definimos en Lima. Así es...



Los libros de historia de nuestro fútbol cuentan con varias páginas en blanco y es hora de llenarlas con hazañas. Y si logras la gloria, van a poner tu nombre en Google y saldrás en Fifa.com, mientras los demás seguirán solo en Reniec. No voy a mencionar a nadie en especial porque este es el ‘equipo de todos’, el equipo que ha devuelto la fe y alegría a un país que creyó en el milagro. Toca agradecerlo con la clasificación. Estoy a 15 horas de Nueva Zelanda, pero mi corazón se agitará con cada corrida y carretilla. TODOS SOMOS PERÚ, CARAJO. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.