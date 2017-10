Perú vs. Nueva Zelanda: El Bombardero recomienda una 'papita más al caldo'

Del saque somos carnecita... Por siaca, Nueva Zelanda tiene un ‘9’ de nombre Chris Wood, del Burnley de la Premier League y que mide 1.91 metros. El típico delantero que incomoda a nuestra defensa. No es Suárez, Falcao o Icardi, pero por fuerza, empuje y juego aéreo puede traer muchos problemas. Recuerden lo que pasó con Duván Zapata en el Perú - Colombia. El zambo solito se las ingenió para chocar y abrir espacios. Así que no sé qué hacen, pero ya están advertidos. Una papita más a la olla o encontrar la táctica para anularlo. Para mí, es su mejor arma. Por fútbol no creo que nos hagan la fiesta, pero por ‘bombazos’ sí vamos a sufrir. Sí, señores...



Ya me contaron que un ‘Potón’ se está portando mal y es reincidente con los ‘pantaloncitos’. Ahora sus nuevos dominios están por Jesús María, donde hay un ‘material’ a la que conoce desde sus tiempos en Matute. En casa ya le han dicho que no le piensan perdonar una travesura más. Ojalá que ese ‘bichito’ de la tramposería no lo haga pecar. Una buena mujer no se pierde, se cuida. Así es...



Hay un runrún de que ‘Tyson’ está comprando un terreno en Pisco a pesar de que le tiene una arrugaza a un ‘ruso’. El otro año levantará su casa en su barrio, que será su cuartel de invierno. No compra en la capital porque es muy caro. Pensar que perdió todo por meterse con una aeromoza. Lo peor es que ella lo tiene bloqueado en el ‘wasap’. La pelotita ayuda, pero con ese cacharro es complicado que le den ‘cariño’ mucho tiempo. Curuju...



Los ‘Basureros’ están llenos de jugadores que compiten entre ellos para ver quién levanta más. El ‘Loco’ y el ‘Pitbull’ encabezan el ranking y el tercero de la lista es uno cuyo nombre empieza con P de Pier. El muchacho baja los fines de semana a ‘Barranco Bar’ y el domingo se vaciló con ‘Zaperoko’ hasta las 7 de la mañana con un personal. Es el mismo al que ‘Beto da golpe’, que juega en Brasil, abolló por partirlo con su flaca. Qué feo...



Me avisan que un paraguayo que vive en Huancayo es el dolor de cabeza de la directiva, el entrenador y las esposas de sus compañeros. Es volante, apellida con M de Montiel y es experto en armar juergas. Su reino es el local ‘Maxx OH’ y le dan zonas exclusivas. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

Perú vs Nueva Zelanda: Peruanos en Australia eufóricos ¡Oceanía es blanquirroja! [FOTOS y VIDEOS]