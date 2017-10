Perú vs. Nueva Zelanda: ¿hay gente que cree que 'kiwis' son pan comido? [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La verídica que me llega altamente que estén polemizando si Claudio Pizarro debe jugar el Mundial a los 39 años y solo lo ponen medio tiempo en el colero de la Bundesliga. Cuevita y todos los que están maquinando que lo convoquen, deberían estar concentrados primero en conseguir el objetivo, que es clasificar. Algunos alucinan que Nueva Zelanda será pan comido. Las distancias se han acortado en el fútbol y nos podemos morder la lengua. Humildad, muchachos. Perú no es favorito ante nadie. Sí, señores...



Ya me contaron que un ‘ruso’ que no jugó ante los ‘colochos’ es romántico y detallista. El jueves pasado cumplió años una chalaca de nombre Gaby, que canta en una orquesta de salsa, y en la mañanita le llegó un regalo carito y una camiseta blanquirroja firmada por todos los muchachos que están en el repechaje. Asu ma’re...



Me cuentan que desde hace dos años, el ‘Rey de los bloopers’ usaba la número 23 en honor a una ‘canallita’ que se lo pidió porque era el día de su aniversario. Pero como ella lo dejó por un tío billetón, ahora utiliza la 15 y ya está haciendo algunos goles y perdiendo varios. Plop...



Por si acaso, cuando gana la selección todos campeonan. A ‘Cortadito’, el ‘picador’ que trabaja en la puerta de la Videna, los convocados le ‘rompieron’ la mano y juntó en propinas ‘luca’ y media gringa. Es que a los internacionales solo les recibe billetes de color verde. El chato se la gana porque es carismático y no cargoso, como el otro que rompe palitos. Auuuuu...



Me datean que la gente de la ‘Juventud rosada’ se ha puesto ‘mosca’ porque el duelo de hoy en Segunda es recontrapicante y se juegan muchos intereses bajo la mesa. Desde anoche, un grupo hace la guardia en la puerta del hotel donde está alojado el elegido para sonar el pito. Es que fácil llega un ‘embajador’ con un maletín negro y con clave. Sería genial pedir su control de llamadas. Todos conocen a ese enano que maneja harta plata. Estaremos atentos. Así es... Me voy, soy fuga.

