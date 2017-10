Perú vs. Nueva Zelanda: "Si quedamos afuera, los chilenos se van a matar de risa en nuestra pepa" [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La firme que es un TODO un aparato el que ha empezado a moverse para vocear a Claudio Pizarro, en caso Perú vaya al Mundial. La voz cantante ha sido Cuevita. Ahorita han escondido la cabeza los que digitan la campaña porque las redes se han incendiado y parte de la prensa lo ha puesto en su sitio a ‘Aladino’ por hablar de Mundial antes de tiempo y ‘apadrinar’ a un tío cuarentón. Yo reconozco la trayectoria del ‘Bombardero’. Un crack, un capo y el mejor de todos los tiempos a nivel de clubes. Mis respetos, pero ya fue y además en la interna de la selección no suma. Y por favor, basta de reportajes en televisión que ya estamos en Rusia. Que cuanto cuestan los pasajes, estadía y tanta ‘huevera’ más. Si quedamos afuera, los chilenos se van a matar de risa en nuestra pepa. Vamos a quedar como sonsos. Rexuxa...



Recuerden lo ocurrido en España 82’. El equipo de Tim era una máquina de fútbol, una delicia para los ojos. En esa Eliminatoria, el ‘Nene’ solo jugó contra Colombia en el ‘Campín’, pierde un penal, empatamos 1-1 y ya no lo convocan más. Luego, dimos cátedra en Montevideo, donde ganamos 2-1. Y conseguimos la clasificación merecidamente. Después vino la gira por los tres continentes. Le dimos un baile a Francia en el ‘Parque de los Príncipes’ con Tigana, Girese, Platini, Amoros, Tresor y otros bravos. También le pintamos la cara a Hungría, Argelia y todo lo que se cruzaba en el camino. Hasta que llegó la argolla. Así es...



Vino la Copa del Mundo y fuimos un desastre. Un periodista ‘peso pesado’ y un dirigente siniestraron para que lo llamen a Cubillas, quien según una buena fuente, le ganó el vivo al profesor porque lo timbró por su cumpleaños y le movió el bobo al viejito porque al poco tiempo apareció en la lista final. Esa decisión marcó la ruta de la blanquirroja por la argolla. Y no lo digo yo, me lo han contado varios jugadores que participaron en ese torneo. Ayayayay...



Allí, en el camarín, nace la famosa historia del 10 A y el 10 B. Por Téofilo y Julio César Uribe, quienes se pelean por ese número. Uno el máximo goleador de los Mundiales y el otro en ese momento el tercer mejor jugador de Sudamérica con Maradona y Zico. Saquen conclusiones, esa decisión, trajo dos empates (Camerún, Italia) y nos despedimos goleados 5-1 frente a Polonia. Afuera, pa’ la calle. Yo no estoy diciendo que el ‘Nene’ fue el culpable del papelón porque nadie discute su calidad, aquí y afuera. Pero todo tiene su momento. Solo estoy remarcando que hay que pensar primero que es lo más sano para el grupo. Nada más. Ah y reitero, estamos hablando mucho del Mundial y todavía no clasificamos. Estoy seguro que esos dos partidos con los ‘kiwis’ no serán de alivio para nada. Así es... Me voy, soy fuga.

