Del saque somos carnecita... Los pensamientos son los que hacen daño a la cabeza. Ya sean para bien o para mal. ‘Que viene un equipito papayita y lleno de suplentes’, ‘¿Y si nos adelantan en el marcador?’, ‘Cuidémonos de las amarillas que no se borran’, ‘Si nos vuelven a robar el árbitro y el VAR’, ‘Si ratonean y se cuelgan de su arco’, ‘Ya estamos en el repechaje’ y mil cosas pueden revolotear en la mente de un seleccionado.

Yo les aconsejo que agarren su control remoto y chapen Netflix, Amazon Prime, ESPN Star y cualquier aplicativo que los distraiga. O YouTube para filtrar a cada integrante del equipo de Barros Schelotto. La información es poder. Si se meten a una habitación a hacer hora, que no sea para wasapear con trampitas o mirar videos hot de sus ‘hazañas’.

Aprovéchenlo para intercambiar ideas del rival, de sus fortalezas y debilidades. Hay que mentalizarnos en dos cositas simples, pero importantísimas: Viene el mejor Paraguay de su historia y es el partido de sus vidas. Lo demás será gratis. Sí, señores...

El trabajo paga. La perseverancia paga. La humildad paga. Dar el 110 % recontrapaga. Estas definiciones se destraban por detallitos mínimos. Muchos triunfos o clasificaciones se dan por una picardía, un blooper, por la pizarra, talento o habilidad de un jugador o burrada de un árbitro.

El gol puede venir desde un lateral, un saque de arquero, de una presión alta, de un rebote en la barrera, de una ‘ayudita’ del viento, un mal rechazo, de una carambola, de un milagro del cielo o llamada de un ‘pez gordo’. Hay que estar atentos adentro de la cancha. También afuera. Estamos en alerta total. Luz roja.

Las sirenas listas para sonar y el ventilador cargadito para que salpique barro y harta mela a quienes se lo merezcan. La queja a la FIFA Y Conmebol no nos va a devolver el punto de Montevideo. Eso que sirva para que el martes no nos agarren de sanazos otra vez.

Y la chamba es de todos. Dirigentes, hinchas, periodistas, camilleros, recogebolas y los ‘trabaja por gusto’ que están en la banca y se rascan la panza cuando nos meten la mano. Y no va a ser...

CADA UNO TIENE UNA HISTORIA DIFERENTE, ALGUNOS SUFRIERON MÁS QUE OTROS

La neta, neta es que este momento es superespecial para cualquier deportista de élite mundial. Estos chicos tienen la gloria en sus manos. Apriétenla muy fuerte y no la dejen escapar. Cada uno tiene una historia distinta, diferente. Algunos sufrieron más que otros. Varios en sus inicios (infantiles y juveniles) no tenían ni para el pasaje para ir a entrenar y sus padres tenían que endeudarse. Otros solo tomaban té y un pan con mantequilla en el desayuno. Almorzaban lo que se ingeniaba mamá y en la noche un ‘volantín’, su chanchito y hasta mañana.

Algunos con las justas terminaron el colegio porque no había ni para los cuadernos ni lapiceros y menos para la matrícula. En sus Navidades no les daban ni para un paquetito de cohetes. La mayoría emigró al extranjero de mocositos y no es de alivio.

Se separaron de sus familias, de sus costumbres, amigos y con los que habían crecido. Otro idioma, costumbres y aguantar argollas, empresarios abusivos, críticas. Resistieron, soportaron y ahora están a 90 minutos de pelear el repechaje a Qatar. Eso no lo olviden nunca. Eso los hará más valientes. Vale...

QUE TRAUCO, PEÑA Y YOTÚN SEAN LOS DE ANTES

Muchachos, yo no les voy a enseñar a jugar. Pero sí me gustaría que Trauco, Yotún y Peña sean los de antes y recuperen la memoria. Es urgente tenerlos en su verdadero nivel. Entiendo los problemas personales, profesionales, pero toca lucir el mejor traje. Ya no hay tiempo para lamentos. T

ampoco le daré la fórmula o el once a Ricardo Gareca porque no soy entrenador. Allá los desubicados que se creen lo que no son. Lo que sí trato es de apoyar con datos y situaciones que nadie las dice o ve.

La gente me timbra: ‘Bombardero, no te equivocas, anticipas todo’. No soy dueño de la verdad. Menos en la pelotita, donde más veces no la chuntas. No me la creo. Como no hay que creer nada sin antes haber conseguido el objetivo. Yo soy uno más de ustedes sin camiseta, short, chimpunes, pero con el mismo corazón y huevos. Vamos, que sí se puede... Me voy, soy fuga.

