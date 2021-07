Del saque somos carnecita... La verdad que escucho y leo cada cosa que prefiero hacerme el mocho para no volar. Esa palabrita ‘accesible’ me causa gracia. Nosotros no estamos para agrandarnos ni con los ‘Once machos’ de Aldo Miyashiro, quien es un ‘9’ que en su mejor momento no tenía gol. Cuando vamos de favoritos somos un desastre.

Pisemos tierra y no hay que parar bola a los comentarios fuera de lugar porque tenemos lo justito para guerrear. Paraguay es un rival jodido, incómodo y batallador. Es cierto que en las últimas presentaciones se nos han dado los resultados, pero eso no significa ni mela. Francia, con Mbappé, Benzema, Griezmann, Pogba, Varane, Kante y los mejores del mundo, quedó eliminado por Suiza en la Eurocopa. Y nosotros estamos creyendo en las estadísticas y que los chanchos vuelan. Juguemos y luego hablemos. Antes ni pío...

La selección peruana enfrentará a Paraguay este viernes por los cuartos de final de la Copa América 2021. Conoce todos los detalles de este partidazo a jugarse en Goiania, Brasil.

Ya me contaron que la llegada de ‘Giselo’ al club del final de la avenida Javier Prado ha despertado la rabia de ‘Iván Cruz’. Aseguran que al ex de la ‘Señito’ todos los jugadores le hacen caso, conversan y bromean. En cambio al técnico le escuchan en el entrenamiento y después lo evitan. Eso es con los peloteros actuales. Pero de los antiguos nadie soporta ni puede ver a ‘Damián’. Lo consideran trafa y fulero. Le dan con la coba y en los tobillos porque lo consideran malazo como persona. A su ma’re...

El ‘Pitbull’ cuida bien su billete. Le maneja la empresa a su viejo y para promocionar su negocio de joyas la pone a su flaca como modelo. Ella le hace caso calladita, porque el muchacho cuando se molesta se loquea. El defensa no le da ni un sol por la chamba y encima la tiene en casita solito para él. Pensar que en Sochi un ruso lo privó de un ‘mamellazo’. Qué feo...

Me pasan la voz que el argentino Fernando Nogara amenaza con volver al Perú. Entre sus antecedentes más frescos tiene haber entrenado una Sub-20 que dio vergüenza y encima es amigo de ‘Amén’. Acaba de sacar su licencia Pro y puede dirigir en Primera y por eso se está regalando con clubes de Segunda. Qué feo... Me voy, soy fuga.

