Perú vs Suecia: El Bombardero calienta la previa del último amistoso y asegura que será una exigencia física

Del saque somos carnecita... ‘ No nos aferramos a una racha. Tenemos que mejorar mucho. Perdimos balones que nos eliminarían en el Mundial’. Las declaraciones de Gareca son claritas. Goleamos a Arabia Saudita , que estará en Rusia 2018 , pero tampoco es una selección top. La euforia es para los hinchas. Los jugadores y el comando técnico deben estar concentraditos, cabeza fría y pisar tierra. Ganar en amistosos ayuda, fortalece la moral, suma para las estadísticas, pero lo que vale será el debut ante Dinamarca. En la Copa del Mundo entran a matarte, pierna fuerte, otra velocidad y los errores se pagan caro. Con perfil bajo hemos avanzado y logrado grandes cosas. Pero veo algunos sonsos que alucinan mucho. Vamos paso a paso...

Creo que algunos ya aseguraron su puesto. Gallese, Ramos, Rodríguez, Tapia, Yotún, Flores y Guerrero son inamovibles. A esos no los cambio por nada. Corzo le puede pelear el puesto a Advíncula y Loyola a Trauco, que no es el de las Eliminatorias. Lo de Cuevita me preocupa, viene de más a menos. Él es el hombre del medio y el Perú lo quiere ‘diablo’ como contra Paraguay y Bolivia donde la rompió. Chato, tápame la boca...

Si Carrillo jugara siempre como lo hizo ante Arabia fácil estaría en Manchester United, City o Liverpool. Tiene picardía, velocidad, panorama y centra bien. Cuando se atreve demuestra que sabe con la pelota. Debe ser más constante y mejorar en la definición. Los goles se pagan con millones de euros. Así es...

El sábado , ante Suecia , será una exigencia física. Hay que tener cuidado con el choque , el Mundial está a unos días y las lesiones te pueden sacar de la lista. Servirá mucho para nuestro juego aéreo, sobre todo en defensa. Tiene dos delanteros grandotes: Marcus Berg, de 1.85 y Ola Toivonen, de 1.92 de estatura. Hay que respirarles en la nuca. Ojo, que los suecos eliminaron a Italia del Mundial. Curuju...

La figura de Suecia es el volante Emil Forsberg, del Leipzig de Alemania. Maneja los dos perfiles y remata desde lejos. Me gustaría ver unos minutos juntos a Tapia y Aquino, sobre todo pensando en el choque con Francia. Cortar el circuito en la volante será básico para que no tengan la pelota y se requiere de dos ‘perros’. Y no va a cher... Me voy, soy fuga.

