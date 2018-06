Perú vs. Suecia: El Bombardero afirma que el partido es un ensayo de movimientos tácticos

Del saque somos carnecita... Falta una semana, siete días o 164 horas para que el himno nacional del Perú suene a todo pulmón en un Mundial después de 36 años y fijo que se me moverá el bobo cuando escuche el ‘Somos libres’ en el estadio de Saransk, porque allí voy a estar de cabeza. También los que se han quedado en Lima y provincias se emocionarán cuando vean a nuestro capitán Paolo Guerrero saliendo a la cancha de la mano de un niño y atrás, su batallón. Será un hecho histórico y los treintones, veinteañeros y chamacos por fin disfrutarán a la Blanquirroja en la máxima fiesta del fútbol. Ya podrán relatarles cuentos a sus hijos y nietos. Sí, señores...



Hoy ante Suecia es un ensayo de movimientos tácticos y para darnos una idea más clara de cómo es enfrentar y chocar con gente de buen somatotipo como Dinamarca, Francia y Australia. Esos blancos son tan fuertes que desde el feto parecen que hacen fierros, porque ya están con músculos. Nada de arriesgar las piernas o integridad física, porque aquí los puntos no valen. La pelota y canilla, a partir del sábado 16 de junio. No seamos giles de rechazar encima de la plancha o meter la cara en la dividida. Hay que medirnos y no pensar en la racha de 14 partidos invictos. Eso solo sirve para las estadísticas y sonsos que se guían de los numeritos. Ese tipo de presiones no deben distraernos. Curuju...

Mi causa y compañero ‘Huachano’ Lara ya camina pegado de la selección y se ha quedado sorprendido de la paz de Suecia, de Gotemburgo. Es el primer mundo. La gente compra por Internet su laptop, iPad, audífonos y parlantes. Los paquetes se los dejan en la puerta de su vivienda y nadie toca ni mela. Allá no existen ‘terciadores’, ‘tenderos’, ‘charlies’, ‘marcas’, ‘raqueteros’ ni malditos ‘arrastradores’ por un celular. Cero rateros, corrupción y cierran las cárceles porque no hay presos, a diferencia de aquí, que están como sardinas en los penales. Yo soy ‘podrido’ y creo que algunos deben ‘chambear’ de salón, de cuca. Ayayayay...



Ah, no se vende licor en supermercados ni grifos. Hay establecimientos especiales para los ‘bomberos’ y desbandados. Ya me los imagino a ‘Vitito’, Pachito, ‘Diablo’, ‘Loco’, ‘Malingas’ y ‘Flemita’ con el gusanazo y sin poder chapar una botella a las 11 de la noche. Terminan enronchados y en emergencia con suero en las venas. Los peruanos que llenarán el estadio, hasta lavando platos ganan buen sueldo. Viven dignamente y no hay ilegales ni indocumentados. Sin papeles es por las santas hueveras. Y no va a cher...