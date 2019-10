Perú vs. Uruguay: La firme que no sabemos jugar con inferioridad numérica y tampoco con uno más

Del saque somos carnecita. .. La firme que no sabemos jugar con inferioridad numérica y tampoco con uno más Perú empató 1-1 con Uruguay y me deja preocupado, pero no por el resultado porque es un amistoso. Me quedo angustiado porque en campo ajeno no hay muchas alternativas y variedad de ataque, de ideas, desequilibrio y eso no es de ahora. Ayer hicimos lo correcto en el gol. Abrimos la cancha, Advíncula desbordó como lo debe hacer siempre un lateral y sacó un centro espectacular para la cabeza de Cristofer Gonzales que vacunó. Y pensé que veríamos más de eso, pero luego vino el chiche improductivo y el pase lateral que no hizo daño ni cosquillas y que se está haciendo costumbre. Rescato lo de Trauco, que se le vio muy fino con la zurda y por su banda. El ‘Rayo’ también tuvo buen partido, Abram con su regularidad, ‘Canchita’ que se atreve más y Ascues que será de mucha utilidad porque se transforma con la blanquirroja. Ojo que hay muchos que están por debajo de su nivel. Sí, señores...



Por siaca, este sábado 19, la ‘Peña Cachetada’ recibe a los ‘Once machos’ de mi brother Aldo Miyashiro. Y hemos alquilado una mesa de billar, la mejor cancha del Callao llamada ‘Gool Prado’, en la avenida Costanera, en La Perla, adentro del Colegio Militar. Y ya no tendrán mote con el tema de que no se podía jugar por el pasto crecido, quemaba el sintético y me salieron ampollas. Así que con lo único que nos pueden pintar la cara es con fútbol o a menos que le regalen un penal al ‘Chino’. La revancha es para ellos porque le metimos 3-2 en su casa con tíos de 40, 50 y 60 años. Ayayayayay...



Ya me contaron que la ‘Donna’ de Ate pasa por su mejor momento y parece que ya olvidó completamente a la piernona. El viernes pasado se apareció en ‘El Gramadal’ de Lince. Iba acompañado de 10 muchachas, todas caderonas y con pinta de encantarles jugarse ‘partiditos’ con suplementarios y llegando hasta los penales. Lucía gorrito militar y su polo con el estampado de una calavera. Ellas estaban dejando buena impresión con los ‘parroquianos’, hasta que una se resbaló en la pista de baile y era producto de que había bebido demasiado. Qué feo...



Bien Gary Correa. El lunes fue cumpleaños de su viejo y le armó un tono con payasos y piñata. Antes se lo llevó a comer a un restaurante ficho de comida ‘charapa’. El ‘chato’ se porta como debe ser uno con los viejos, que le dieron todo y la sudaron para verlo tranquilo. Y no va ser... Me voy, soy fuga.