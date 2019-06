Perú vs Uruguay: Les digo que no sean sanos en las divididas ni calladitos cuando intenten atarantarlos

Del saque somos carnecita... La firme que con los días se me va pasando la rabia del 5-0 que nos metió Brasil. De lo que no me olvido es la pasividad, indiferencia y falta de carácter de nuestros jugadores. Te pueden golear porque son superiores. Pero no te van a ‘camotear’ y bailar en tu pepa delante de 60 mil almas y millones de televidentes. No se marca con los ojos. Tampoco quitas la pelota con cara de sonso o pobrecito. Futbolista sin temperamento, raza y actitud no sirve. Si no tienes sangre, dedícate a otra cosa. Entren a YouTube y vean lo guapos que eran el ‘Panadero’ Díaz, Héctor Chumpitaz, ‘Chiquillo’ Duarte, Salvador Salguero, ‘Chito’ La Torre, Eloy Campos y ‘Muerto’ Gonzales y otros cracks. Un estadio en contra los encojonaba y transformaba. También observen a los paradores como el gran Julio César Uribe, Hugo Sotil, ‘Patrulla’ Barbadillo, el ‘Trucha’ Rojas, ‘Perico’ León, quienes recibían, no se quejaban y daban el vuelto con sencillo y en duro. Sí, señores...



Y por siaca, no estoy invitando a que metan taba y se hagan expulsar, solo les digo que no sean sanos en las divididas ni calladitos cuando intenten atarantarlos. Los uruguayos en los últimos partidos nos han medido la fiebre en 15 minutos. Primero nos ablandan con cabezazos en la nuca y pierna fuerte. Después juegan cómodos con su intensidad acostumbrada y dos ‘monstruos’ de adelante. Son reclamones con los árbitros y rivales. Recuerdo que en la Eliminatoria del 2010, Diego Lugano lo encaró a Ñol Solano en el saludo de capitanes por haberse prestado a una producción en la que dispara a la camiseta celeste. Ese día nos humillaron con un 6-0. Nos chambearon mal. A ese nivel se arañan. Y son unas bestias por arriba, en los córners y centros o bombazos. Paolo Montero convirtió un gol de cabeza y se llevó con todo a Jayo, que acabó adentro del arco para Francia 98’. Son hechos reales. Así es...



Ayer calenté el duelo Carlos Zambrano-Luisito Suárez. Pero muchísimo cuidado con Edinson Cavani, quien es una fiera para resolver dentro y fuera del área. Además, es solidario con sus compañeros porque es capaz de rechazar al costado del portero Muslera. La mejor manera de controlarlos es que la gente se turne a la hora de ir a encimarlos. Que no giren porque son muy recurseros. Así no veremos la amarilla. El ‘León’ que no ponga su cara de malo y enojado si hace una falta, porque allí es donde se le prenden los pitos. Que sea teatrero. Que pida disculpas, que les agarre la cabecita, que los levante del suelo, que les dé con la coba. Y atentos porque saldrán a provocarlo. Ayayayay....



Para mí, hoy empieza la Copa América. El que pierde se va derechito a casita. Aquí no basta con el ‘jogo bonito’. Es una suma de cosas. Te vacunan, se cuelgan del travesaño, no es tu día y fuiste. Lo que vale es la efectividad y fallar lo menos posible. Y sobre todo, inteligencia. De los protagonistas y técnico. Japón, con algunos Sub-23, le hizo la fiesta a los del ‘Maestro’ Tabárez. Jaladitos de 50 kilos, metro sesenta y cinco, pusieron cuarta y complicaron a Godín, Giménez, Cáceres y demás ‘charruás’. Tocaron para adelante y con velocidad. El 2-2 fue engañoso. No les cobraron un penal y les sancionaron uno que solo lo vio el juez. Así que si recuperamos la memoria, podemos competir. Rexuxa...



Me voy, soy fuga.