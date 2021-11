Del saque somos carnecita... ‘Querían sus 6 puntos, ahí están sus 6 puntos, no jodan’, fue el grito de desahogo de André Carrillo en vivo desde el vestuario peruano donde se armó un bolondrón después del triunfazo 2-1 sobre Venezuela. Me manda un mensaje con ‘coba’ y como diciendo ‘yo tengo códigos’. Y le doy la razón. La palabra es la palabra. Los seleccionados saltaron, cantaron y bailaron al ritmo de ‘Farruko’ y su tema ‘Pepas’: “Pepa y agua pa’ la seca. To el mundo en pastilla en la discoteca”. Solo les digo que he perdido la memoria.

No me llamen ni me pregunten por ‘búnker’, volantines, juergas, ‘privaditos’ o encerronas porque no sé ni mela. Me gusta esa rebeldía, espero que la repitan en Colombia, Uruguay y donde les toque ir a guerrear. Dio resultado la presión, así que habrá que picarlos para que sigan con esa actitud. Ahorita solo voy a analizar el golpe que dimos después de 24 años en el país de los ‘chamos’ y dictadores que nos mete en la pelea para ir a Qatar. Sí, señores...

Soy sanguíneo por naturaleza. En la chamba, en la pichanga, en la cama, en todos lados. Aunque siempre trato de guardar la compostura. Pero ayer terminé palteadazo. Caminando de un lado a otro y mirando de reojo el televisor. Para muchos es suerte, es fortuna. Para mí se logró con huevos y jugando bien por momentos. Generamos y elaboramos varias situaciones de riesgo. No esperamos el error del rival. No es que tuvimos dos y las chuntamos. Nada que ver. Nos defendimos como fieras y atacamos como leones. La pusimos en el piso y triangulamos, los volvimos loquitos. Qué lindo es el fútbol cuando corre la pelota. Curuju...

El golazo de tiro libre Christian Cueva le dio la victoria a Perú sobre Venezuela.

La ‘Vinotinto’ no ha sido de alivio. Hay tres claves que destacan. Las manos de Pedro Gallese. Ese penal atajado puede valer un Mundial, un repechaje. Eran dos puntos menos que prácticamente nos eliminaba. Un arquero no es un adorno, un portero está para salvar partidos y el ‘Pulpo’ se ha disfrazado de superhéroe en esta selección. La segunda razón es la seriedad de Christian Cueva. Se ha olvidado del chiche, de la huacha, de la paradinha. Ahora la toca en primera, en una, a un solo toque. La cubre y aguanta cuando se debe. Le ha dado fluidez y rapidez a la ofensiva. La tercera es la rachita de Gianluca Lapadula. Le reclamé al ‘Bambino’ que tenía que meterla, que el ‘9′ vive del gol y no de hacer relaciones públicas ni abracitos. Gracias a Dios se le abrió el arco. Que ni se resfríe porque no hay quien lo reemplace por sacrificio y actualidad. Así es...

ABRAM, RAMOS, ADVÍNCULA Y TRAUCO ANALIZADOS POR EL BOMBARDERO

La buena noticia es el retorno a gran nivel de Luis Abram. Con aplomo, seguridad, salida precisa y pegando con pelota. Hasta hoy no entiendo por qué lo sacaron del once. Yo pondría a ciegas al zaguero del Granada de España, pero Gareca es el que hace el equipo. Y no lo digo recién, lo pido hace ratazo. Christian Ramos mejoró en el complemento. No dudó ni se complicó. Se le notó medio dubitativo en el primer tiempo, pero Luis Advíncula y Renato Tapia le dieron una mano en las coberturas. El ‘Rayo’ y Miguel Trauco tuvieron harta chamba por las bandas. El zurdo casi hace la del ‘Chavo’. Los jugadores ahora pegan las manos en el cuerpo o las ponen atrás en su área para evitar que les cobren penales. Eso de abrir los brazos, ya no corre. Casi la pagamos caro. Ayayayay...

SOBRE YOTÚN, CARRILLO, ZAMBRANO Y GONZALES

Yoshimar Yotún dejó todo y no se le puede reprochar nada, Sergio Peña no desentonó, tampoco brilló, pero lo de Carrillo fue descomunal en el aspecto de recorrido. Fue solidario al mango. Se puso el overol, casco y botas. Además, se dio el lujo de hacer famoso a Lapadula con un centro para que solo ponga la frente. Y por último, la hizo de animador en el camarín. Completo la ‘Culebra’. Unas líneas se merece el ‘Tigre’, No falló en la lectura, en los cambios. La variante de ‘Canchita’ Gonzales dio en la tecla. Aire fresco, explosión, asociación, marca y desequilibrio. También acertó en el ingreso de Carlos Zambrano a 7 minutos del final. El ‘León’ es un león. En un ratito se batió y rechazó todo por arriba. Quedan cuatro guerras y hay que ubicar a los mejores. A los que no se asustan cuando la cancha quema. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.