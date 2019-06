El Bombardero te cuenta toda la previa del Perú vs. Venezuela por la Copa América

Del saque somos carnecita. .. Estamos en Porto Alegre y hoy se juega el crucial Perú-Venezuela. Ya las niñerías y desubicadas quedaron atrás. Como dice el brasileño Casemiro del Real Madrid: ‘Cuando juegas en la selección no hay amistosos’. Para mí, la Copa América no es un experimento ni ensayo. Es una competencia y hay que soñar con ganarla así no seamos favoritos ante nadie. Insisto que Brasil lleva una ligera ventaja sobre el resto, aun sin Neymar. Argentina con Messi en renovación, el bicampeón (Chile) con entrenador nuevo, Colombia y Paraguay también. Uruguay mantiene su estructura y los demás se arman para guerrear. Así que la pelota está en la cancha de Paolo y compañía. Sí, señores...



El ‘vinotinto’ se toma para ‘sazonar’ y bajar una buena carne. Y que sea bien cocida en el ‘Arena do Gremio’. Los tres partidos del grupo serán duros, bravos, complicados, pero el de esta tarde será el más trascendental. Un triunfo nos incentivará y guiará para asegurar la clasificación frente a Bolivia. Una derrota nos presionará mal y allí pueden venir los problemas. Ojo que al ‘Scratch’ le metimos la mano en la anterior edición en Estados Unidos con una palomillada de la ‘Pulga’ Ruidíaz. Dos veces consecutivas no se da, a menos que sea un milagro. Así que los ‘cachitos’ son para Pavón, Irivarren y la Terkes. Ya bastante tenemos con haberles abierto las puerta de par en par a cerca de un millón de ‘chamos’. Ellas están para enamorarlas, porque son bellísimas. Ellos para no darles un ‘sajiro’ en las calles, porque son de avance. En la cancha somos once contra once y punto. Rexuxa...



En los números, mercado y las informaciones podrán estar mejor valorizados los venezolanos, pero en nivel no creo. O sea que una selección que queda última en la eliminatoria es mejor que una mundialista. Imposible. Lo que pasa es que en el Perú no hay empresarios con buenos contactos en la Premier, Bundesliga, Calcio y España. Solo son ‘buitres’ que buscan desplumar al jugador y ni se preocupan por su crecimiento personal. Aquí les voy a desmenuzar como se paran...



Atención que nos han hecho tres goles de pelota parada en los cuatro últimos partidos. Me imagino que el ‘Tigre’, además de enseñarle a caminar a su nieto, ha trabajado en ese aspecto. Hay que tener el control de balón y cortar el nexo de los creativos con el tanque Salomón Rondón. Ese zambo es una fiera, una roca, una pared y los zagueros en Inglaterra rebotan con el delantero del Newcastle. Que Abram lo anticipe y Zambrano se haga sentir sin ir al exceso. El ‘León’ que no piense que lo van a expulsar ni tampoco que pierda su esencia por agradar a los ‘maleteros’ que no saben ni mela de fútbol. Simplemente, a lo ‘Panadero’ Díaz. Con fuerza y a la pelota. Que no se te vaya la lancha. Ya aprendiste la lección de Chile 2015. Una cosa es la dividida y otra alzar la pierna o el codito para que te vea todo el estadio. Ojito, ojito, con las proyecciones del marcador derecho Roberto Rosales. Así que tendrá un duelo con Trauco. Dos laterales muy técnicos con la pelota. La zurda de Miguel, que se extraña hace rato, se debe imponer. Nada de distracciones ni dejar que saque un centro. Pégalo a la raya. Así es...



Un par de datitos más de los moraditos que saldrán con su 4-5-1. Sus volantes Yangel Herrera y Yeferson Soteldo son malcriadazos y hacen daño. También la toca como los dioses el chibolo Jefferson Savarino. Hay que medirle la fiebre rapidito. Atrás son mitad débiles y mitad fuertes. Rosales y Villanueva marcan bien, pero los otros dos son torrejas. Allí está la clave. En el arco, Wilker Faríñez es un gato techero. Incluso está en la agenda del Barcelona a sus 21 añitos. De lejos se ha comido goles tontos. Todo masticadito como para remarcarlo en la charla y pizarra del vestuario. De esto y muchísimo más debe estar enterado Gareca. Estoy seguro de que si los nuestros recuperan su mejor versión, hay grandes posibilidades de coronar. Necesitamos a la gente enchufadita. Ya conocemos el estilo del equipo. Solo hay la duda de André Carrillo y Christofer Gonzales. Con la ‘Culebra’ hay quimba y desborde. Con ‘Canchita’, recorrido ida y vuelta. Pongo mi fichita por el primero. Más experiencia y, si está en su día, hace la fiesta. Es una preocupación para el rival siempre y cuando no se le acabe la batería. Hoy todos son importantes. Los que saltan al campo, los que están en el banquillo, en la tribuna, al frente de su televisor y escuchando radio o pegado en las redes. Todos sumamos. ¡Arriba Perú, carajo...! Me voy, soy fuga.