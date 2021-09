Del saque somos carnecita... No vale perder ni empatar esta noche con Venezuela. Lo único que sirve es la victoria. Otro resultado nos entierra en el sótano 10. Es choque de coleros y es la realidad. Me tienen cansado y harto los que dicen que estamos a cuatro puntos del repechaje.

Ya acabemos con ese libreto y también con la barreta de que falta la segunda ronda. Quizás los números y las matemáticas te den esperanzas, pero el juego y colectivo es otra cosa. Si no cambiamos de actitud, de nivel, del casi casi, estamos bien jodidos. Aquí ya no hay más ‘walk over’ regalados en mesa. Hay que meterla en el arco contrario. No se salva ninguno si no vamos a Qatar. Novak Djokovic asegura que sentirse presionado en la cancha es lo máximo, adrenalina pura. Desahuevina. Sí, señores...

El último y penúltimo en el Estadio Nacional. Suena horrible, pero hay que superarlo. Como que también hay que estar atentos y no subestimar a la ‘Vinotinto’ que tiene jugadores en mejores ligas que nosotros. La Premier League no soltó a Salomón Rondón del Everton. Mucho cuidadito con Yeferson Soteldo que le picó un penal al canchero arquero argentino ‘Dibu’ Martínez. Es peligroso, conchudo y burlón. Fue compañero de Cuevita en el Santos y emigró por varios palos verdes a la MLS. Métanle un cocacho a ese enano. Curuju...

Renato Tapia sobre el duelo ante Venezuela: "Hay que tener mucha paciencia" El volante de la selección peruana, Renato Tapia, se refirió en conferencia de prensa sobre el próximo duelo frente a Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022. " Será un partido muy duro", dijo el jugador nacional. (Fuente: Latina TV)

No crean que los chamos van a venir a colgarse del arco. Esos con su 4-4-2 pegan durísimo. Atrás su portero Fariñez es una araña y sus defensores son pelota con hueso y no hay un destacado o rankeado. Son picapiedras y tirapiedras.

Tomás ‘El General’ Rincón es el que más rasca en la volante. Tiene en su currículum haber jugado en la Juventus y hoy en el Torino de la Serie A. O sea se mide todos los domingos con gente de peso y galones. Apunten la placa de Jefferson Savarino del Atlético Mineiro, semifinalista de la Copa Libertadores. Es jodido, amagador y veloz.

ES CUESTIÓN DE ORDEN Y RECUPERAR LA MEMORIA

Ya te lo expliqué con manzanitas, Advíncula y tú, López, sigue en la misma línea de aplicadito en la marca. Es cuestión de orden y recuperar la memoria de lo que se hizo en Asunción y Quito, donde nos paramos bien. Y no va a ser...

La neta es que nuestros seleccionados lo que menos quieren es leer pastillas de motivación, ni estadísticas ni videítos de apoyo. Eso solo es show. Seguro que desde Gallese hasta el utilero lo que más desean es saltar al verde para soltarse de la tensión y ansiedad. Yo les deseo mucha suerte y buenas vibras. Que el Señor nos dé una mano porque la vamos a necesitar. Vamos, que se puede con fútbol, valentía y huevos. Ustedes hagan lo suyo y los hinchas también desde su casa, tribunas, bares o donde los agarre. Todos una sola idea... Me voy, soy fuga.

