Del saque somos carnecita... Hace 46 años, un 28 de octubre, escribimos una de las páginas más gloriosas de nuestro fútbol en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Aquella vez, Perú le ganó 1-0 a Colombia con golazo de Hugo Sotil y nos coronamos campeones de la Copa América de 1975. Recuerdo como si fuese ayer esa noche. Yo era un niño y mi viejita y unos familiares me habían llevado a la procesión del Señor de los Milagros. La hora nos ganó y vimos el partido en un televisor blanco y negro y en la casa de una tía que vivía en Breña, cerquita del ‘Lolo Fernández’. Esos momentos de alegría y emoción con el relato de Humberto Morosini son imborrables en mi mente. Fueron con aroma de anticuchos, pancita, rachi, choclo, turrón, sahumerio y cirios. Por eso repito, estos hechos históricos quedan en el chip, así te reseteen mil veces. Sí, señores...

Hoy volveremos a pisar esa cancha, césped o verde, pero con otros protagonistas y en una Eliminatoria. Esta vez Gianluca Lapadula no se ha escapado de Italia como lo hizo el ‘Cholo’ de España, pero viene a hacer historia. El ‘10 de la calle’ estará atento en la banca para ingresar y hacer brillar el número del ‘Nene’. Que cada uno de los ‘monstruos’ de esa época se reencarne en los muchachos de Gareca. Que el ‘Tigre’ guapee como Marcos Calderón. Y Renato Tapia sea una mezcla de Santiago Ojeda y Alfredo Quesada. Tremendos pitbulls. Curuju...

“Un empate es un buen resultado”, declaró Chemo del Solar en una radio local. Eso desde su análisis frío y objetivo. Se despojó del hinchaje, de su amor a la patria. Tiene razón porque el choque será durísimo, de tú o yo. Pero la neta es que un punto no sirve para ni mela porque hay muchos metidos en la colada del repechaje. Mucho tendrá que ver el planteamiento, cómo se pare el equipo en los primeros minutos. El rival te voltea, te pulsea y en una te toma la ‘temperatura’, te tarifa. Si te nota temeroso, te vuela la cabeza. Si te ve bien parado, lo piensa dos veces. Así es...

Esta generación de jugadores ha enfrentado a la Francia de Mbappé, Griezmann, Pogba, entre otras figuras. A Neymar, Messi, Suárez y Alexis. Y nunca nos pasaron por encima. Aquí no inclinarán la balanza los nombres, sino el colectivo y quien se equivoque menos. En la simpleza está la hermosura. La previa es para soltar datos, detalles. También para motivar y mandar buenas vibras. La Vinotinto tiene a todos sus seleccionados en el extranjero, a diferencia de antaño, y sigue siendo eliminada con anticipación de los Mundiales. Ese es problema de ellos y no de nosotros. Aprovechemos que todavía no han salido del cascarón. Vamos, Perú, carajo...

Me voy, soy fuga.