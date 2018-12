Del saque somos carnecita. .. Analizando en frío, Cristal no tuvo rival en la final. Los números no mienten, en el año se enfrentaron seis veces, solo una vez ganó Alianza, la otra fue empate y cuatro fueron triunfos celestes, con tres goleadas incluidas. La firme que la semifinal con Melgar fue un accidente que se da cada 20 años. Pensaron que con el ‘estilo uruguayo’ les sobraba para llevarse el bicampeonato, pero se fueron de pepa. Los cheleros estructuraron bien su trabajo de la temporada, presentaron a Mario Salas en diciembre del año pasado, cuando habían quedado octavos y a las justas chaparon un cupo a la Sudamericana, donde fueron eliminados en una. El chileno no aguantó pulgas con nadie, hasta mandó a la banca en su momento a su goleador Herrera cuando le faltó el respeto y el domingo terminaron abrazados por el título. Las cosas claritas...



A pesar del global 7-1 en la final, creo que a los rimenses, con ese equipo, no les alcanza para la Libertadores. Hace tiempo que nuestros equipos hacen unos papelones que son para llorar. La directiva tendrá que meterse la mano al bolsillo para fortalecer a su plantel. En el torneo local sobra con Cazulo, Calcaterra, ‘Pato’ Álvarez, Céspedes, pero en la Copa, los rivales no te dan ni un ‘cachito’. Lo mismo deberán hacer Alianza, Melgar y Real Garcilaso. Aquí solo se piensa en llegar a la competencia continental para chapar el billete que cae y buenas noches los pastores. Así es...



A propósito, me timbra mi gente del Callao para quejarse por los fichajes chauchillas que está haciendo la ‘Misilera’. Este año han peleado la baja y parece que la administración busca repetir el plato. El hincha desea ver a su equipo protagonista, disputando un título, clasificando a torneos internacionales. Todos los años es lo mismo, los clubes provincianos se refuerzan mejor. Ayayayay... Me voy, soy fuga.