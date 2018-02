Del saque somos carnecita... A pesar de que jugaremos el Mundial, muchas cosas no cambian en nuestro fútbol. La Copa Libertadores sigue siendo una pesadilla para los peruanos. No le ganamos a nadie. Universitario fue eliminado rapidito por unos ‘boliches’ de medio pelo. Encima, viene un equipito correlón de la Segunda División de Chile y le hace la fiesta a Melgar, que se botaba con que era el mejor club del fútbol peruano. Acaba de empezar el Torneo de Verano y ya se habla de ganar puntos en mesa por equipos que no tienen ni canchas para jugar. Hay que dar gracias a Dios, a Gareca y al grupo de jugadores que pusieron el pecho por la clasificación para Rusia. Y eso que no hablo de la Copa Perú y el escándalo de ese enano que compraba jugadores en la Segunda y la Federación se hizo de la vista gorda. No sean malos...



A propósito, escucho al ‘Tigre’ dejar la ventana abierta para un llamado de Claudio al Mundial. Quiero pensar que lo hace por diplomático, por caballerito y quedar bien. Un tío que apenas juega y bordea los 40 años le quita espacio a una joven promesa que puede fajarse para el próximo Mundial. La base del plantel debe estar compuesta por los que la pelearon y se comieron todos los palos durante las Eliminatorias. Pizarro está más para ser un embajador, imagen del ‘fair play’, o attaché del equipo, pero ya pasó su época como jugador. Esa es la cruda. Así es...



Revísenle el pasaporte a la ‘Secuestradora’. Tiene una salida a Europa, con viáticos incluidos, regalito de un ‘ruso’ que se la llevó de ‘Barranco Bar’ en su penúltimo regreso al Perú. El hombre es así: puede comer caviar, pero no olvida su rica salchipapa con todas las cremas. Asuuu... Me voy, soy fuga.

