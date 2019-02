Del saque somos carnecita. .. Todo se sabe. Me cuentan que un ‘peso pesado’ de nuestra pelotita sigue arañadazo con uno que consideraba su causa y este le fue a la mamá de sus hijos. Ya no pasa nada entre ellos hace años, pero igual repite ‘así no es’. Hasta timbró a un ‘cariño’ del atropellador y le contó lo mal que se había portado. De pasada le estaba ‘tirando maicito’. Y no va cher...

Ese ‘Rey de los casinos’ se bota con sus amigos diciendo que parte a los peloteros y que todas la chibolas de la tele lo corretean. Puede ser, pero le recuerdo que es paganini al mango, su mérito es su billetera. Además, que recuerde que el ‘drilo’ que maneja le cayó del cielo y nunca lo trabajó. El hombre campeona porque regala viajes, carteras de marca y joyas, pero no tiene labia y se hace el chistoso porque manda chistes y memes a sus causas de madrugada y la gente le sigue el amén porque siempre le para la juerga al resto. Que agradezca a ‘Chupe’, que le pone los cueritos. Así es...

Mal los de la tele que le quisieron chorrear un sencillo a los recién ascendidos Piratas y Alianza Universidad y por eso los clubes no arreglaron. Dicen que les ofrecieron la tercera parte de lo que sacan otros clubes y por eso los mandaron a la mela. Y pensar que en el canal que pasa los partidos le pagan un billetón a un chifero que lo más cerca que estuvo de una cancha en sus inicios fue en un quiosco de un colegio donde vendía pan con hot dog. Noooo...

Qué generoso es nuestro fútbol. Sport Rosario confirmó a Fernando Nogara, que ya fracasó con los huaracinos e hizo la del ‘Chavo’ con la sub-20 y se prestó para ser el entrenador bajo la sombra en Garcilaso. La firme que no entiendo a nuestros dirigentes, aquí tenemos gente joven y experimentados esperando una oportunidad y buscan un parrillero de ‘dos por medio’. Si estos señores son tan buenos, por qué no entrenan a un grande de su país. Ayayayyy