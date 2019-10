Una ‘pinocha’ despotricó de un seleccionado que no ve a sus hijos ¡Cara de palo! Si no conociera su historia, le creería

Del saque somos carnecita. .. la firme que hace un par de semanas salió una ‘pinocha’ a despotricar de un seleccionado que no ve a sus hijos. Lo tiró a la lona, lo levantó y volvió a chancar. Tiene una cara de palo que la verdad, si no conociera su historia real, creería lo que dice. Me han llamado un montón, pero un montón de personas -hombres y mujeres- para que la desenmascare porque no toleran tanta hipocresía, pero no voy a caer a ese nivel. Yo solo le digo algo a mi gente, que nadie sabe lo de nadie. Nunca en mi vida he cruzado palabra con su expareja ni soy su defensor, porque no me interesa su amistad o que me dé una nota. La ‘Cotó’ no está ni en pañales a su lado. Estoy seguro de que ustedes piensan mal y se quedan cortos. Lo dejo ahí...



Lo vi a ‘Acasexo’ en el ‘Jockey Plaza’. Estaba en una agencia de banco metiendo harto floro a una trabajadora para que pueda abrir una cuenta de ahorros, pero en dólares. Parece que llamó a uno de sus causas del extranjero para que le mande un ‘centro’ porque anda ‘aguja maruja’. En ese mismo lugar, pero tres personas más atrás, ‘Damichón’, que actualmente juega en el Cusco y estuvo de paso por la capital, pidió que le refinancien una deuda que hace tiempo no cumple. Es increíble que no tenga sus ahorritos habiendo estado en España y clubes grandes del medio. Ayayayay...



Me pasan la voz de que Jair que corta el césped es todo un ejemplo. Caminaba bien de la mano con su señora por los pasillos de Plaza San Miguel, el martes por la noche. Iba de un lado a otro, pero lo malo es que la doña se paraba a ver las vitrinas y él la jalaba cada vez que quería entrar a preguntar precio de vestidos o zapatos. Nooooo...



‘Batida’ en Santa Anita. El ‘Buque’ se puso ‘mosca’ y ya descubrió que se ha creado un grupo de ‘wasap’ entre algunos jugadores, donde lo maletean parejo y también ‘recibe’ el entrenador. Los ‘santitos’ cuentan los días porque la mayoría tienen ofertas de otras instituciones. Dizque ya los tiene identificados. Asu mare... Me voy, soy fuga.