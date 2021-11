Del saque somos carnecita... La familia y buenas amistades son el mejor respaldo para el crecimiento del futbolista profesional. Siempre le digo eso a los chamacos que recién están apareciendo en la pelotita. A ese volante del ‘Delfín’ que acaba de librar la ‘cana’ deben encontrarle un equipo en el extranjero lo más pronto posible. Sacarlo del puerto en una. Mas rápido que ‘Run Run’. El muchacho tiene condiciones, pero está rodeado de un entorno podrido y en cualquier momento va a tropezar con la misma piedra. Tiene talento, es joven y aún puede recuperarse. El fútbol le ha cambiado la vida a muchos, pero si no aprovechas las oportunidades puedes terminar en tu ‘río’ o treinta metros bajo tierra. Así es…

Me cuentan que el mejor jugador de los ‘Basureros’, cuyo nombre empieza con ‘E’ de Erinson, se ‘amarró’ el jueves pasado con su amor de toda la vida. El hombre ha tenido un gran año y eso es gracias a su ‘patrona’ que lo organizó y le aclaró que si no cambiaba, mejor se iba a vivir solo. Le tocó una mujer con carácter y que le suma, no como otras que te tienen intranquilo, nervioso. Curuju…

Me avisan que ese equipo de Juliaca que descendió ha ordenado a sus jugadores que entrenen hasta fin de mes, pero la gente se ha rebelado. Primero porque no están al día en sus sueldos y segundo porque nadie los controla a la hora de iniciar las prácticas, no hay pruebas de descarte de coronavirus y tampoco hay un médico presente. Así no es...

Me voy, soy fuga.