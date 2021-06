Del saque somos carnecita... Brasil es de otro lote. Juega a su antojo. Aprieta el acelerador y te lleva por encima. Se molesta y te vacuna en una sola dosis. Lejos es el mejor del continente y pelea el trono del mundo con Francia, Alemania, Bélgica, España y alguna más por ahí. Cambia medio equipo y camina en automático. No veo quién pueda hacerle cosquillas. Tiene jugadores del Manchester United, City, Liverpool, PSG, Juventus, Chelsea y el menos rankeado en el Flamengo. Nosotros no pasamos del Benevento de la Segunda de Italia. De diez te liga una con suerte. Así que no seamos ilusos en creer que estamos para ‘pecharlo’ o ponernos faltosos. Que esta Copa América sirva para encontrar otro Marcos López. Sí señores...

Fue 4-0 y la muchachada a base de entusiasmo quiso guerrear, pero fue por las santas hueveras. Es difícil analizar cuando al frente hay un equipo demasiado superior. En el segundo tiempo se pusieron un ratito las pilas y nos dieron un baile. Más sudan en sus partidos de prácticas entre titulares y suplentes o en sus pichangas de barrio o en la arena de Copacabana. Encima no podemos pretender hacer daño con Gianluca Lapadula solo contra toda una defensa de señores jugadores. Quizás eso alcance con otras selecciones, pero con el ‘Scratch’ es un tangazo de aquellos. Esos 6 minutos que dieron de descuentos fue un parto de trillizos. Dios mío, rogaba que piten el final. Y no va a ser...

Neymar es un millón de veces más fiestero que Cuevita, pero la diferencia es que en la cancha también es un supercrack. Para mí, es el número uno del planeta. Es un lujo disfrutarlo con el balón y un placer verlo con sus novias y trampas. Se enoja y no lo agarran ni los ‘raqueteros’. Lo que no soporto es la actitud de Cristian Ramos, quien lo chanca y un poco más le da atención médica, le soba la pierna y echa éter o carga la camilla. O sea que ajusta y pide perdón. Lo peor es que no se la aceptan y lo arrochan.

El zaguero es responsable del segundo gol. Lo deja girar como en su patio y se metió hasta el ‘cuarto de la empleada’. A un delantero de ese nivel no puedes darle esa ventaja. Lo presionas o fuiste. Se dedicó a corretearlo y mirarlo. Por eso lo sacó de su zona y se tomó un jugo de naranja. Así es...

Analizar uno por uno sería una masacre. Pero sí quiero mencionar al chico del Emmen de Países Bajos porque considero que es rescatable y útil para la selección. Sergio Peña estuvo perdido, sin rumbo, sin presencia, sin quite ni fútbol. No sé cuál es su posición ni función. Es uno menos. Recuerdo que ante Argentina en la ‘Bombonera’ por las Eliminatorias a Rusia 2018 me dejó una buena impresión con un partido correcto. Ayer estuvo peor que en Quito. Le sobran talento y condiciones, pero falta que se suelte. Sale del cascarón o lo sientan. Que aproveche la confianza del ‘Tigre’. Los entrendores, así como te bancan, también te mandan al sótano 10. Curuju...

La del estribo es para el ’10′ cargador de cajas de chelas. Su padrino Gareca ha quedado como una chalona. Pensó que poniéndolo de titular podía competir y se metió un portazo en la cara. Si era para darle la contra al periodismo, ahí tiene la respuesta. Ni chicha ni limonada como siempre. Acabó el medio tiempo y el chato botó toda la resaca. Transpiró cebada, amanecida y las piernas no le daban ni para correr una maratón de 10 cuadras. A partir de ahora, requisitos indispensables para ser convocado son ser ‘bombero’ y ampayado. No me vengan con que no chupaba hace tiempo en Arabia Saudita. Un deportista de élite solo está mentalizado en cuidar y mantener sana su herramienta de trabajo: su cuerpo. Así es... Me voy, soy fuga.