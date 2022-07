Del saque somos carnecita... La firme que ahora ALGUNOS clubes empiezan a quejarse y pretenden quedar como los que hacen mucho por nuestro fútbol. Yo no soy ‘patín’ ni sobón de nadie, pero la verdad es que esos dirigentes también son culpables del pésimo trabajo en divisiones menores.

TE VA A INTERESAR: LA GENTE DE SAN LUIS NO PUEDE ENVIAR A NEGOCIAR UNA RENOVACIÓN A DOS IMPRESENTABLES

Los equipos de la Liga 1 reclaman y critican, pero se olvidan de que hace años no sacan de sus canteras un futbolista de talla internacional como Pizarro, Guerrero o Farfán en su momento. Así como se quejan, también que se preocupen en mejorar nuestro torneo, que es un mamarracho con jugadores impagos, falta de ambulancias en los partidos, chicos que no tienen ni rehidratantes y a veces hasta se tienen que cambiar de ropa bajo un toldo. Mejor no sigo, porque no acabo nunca. Ayayayayyyy...

Me cuentan que ‘Usain Bolt’ se acordó de los que lo apoyaron cuando no pintaba en la pelotita, vivía cerca al aeropuerto y era full recurso. El tiempo pasó y sin fotos ni videos apoya a un señor que está enfermito. El tío siempre lo alentaba a no dejar de jugar y el zambo lo valora. Vale...

El nuevo invitado de 'La fe de Cuto' contestó las preguntas Ping Pong del programa y contó sus más íntimos secretos.





EL GENERAL DE LAS TRAMPAS

Ya me enteré que el ‘General de las trampas’ contrató muchachas para que lo ayuden en el manejo de su academia de fútbol. Dicen que se presentaron varias al casting, pero se fueron molestas y tirando la puerta. Es que el hombre, aparte de revisarles el currículum, quería saber si estaban solas, sin pareja o enamorado, y la mayoría lo choteó. Noooooo...

‘Cachurrito’ no se queda de brazos cruzados. La firme que el muchacho no tiene suerte en el amor, todas le pagan mal, pero es full chamba y se mete en todos los business que puede. Ahora ha creado un centro de cuidado para mascotas. No sabe nada del tema, pero ha contratado gente experta y él hace la publicidad. Monedas son monedas. Y no va cher...

La gente de la rosada está volando. Denuncian que hay una ‘mano negra’ que les quita puntos en mesa y acusan a la Federación de proteger a los clubes a los que les da billete. Guarda que revienta ese chancho. En la cancha se gana y no afuera. Así es... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: