Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me enteré que ‘Iván Cruz’, que ahora dirige a un equipo que tiene una franja en el pecho, regresó a las andadas por San Isidro. La rubia que tiene cerca de 5 ‘cheques’ lo recibió con trato de esposa, lo atendió como se merece y el estratega se relajó un par de días antes de empezar a entrenar. Es un mono con metralleta en la zona técnica, pero en la intimidad es mansito, centradito. Rexuxa...

Me pasan la voz que ese pelotero al que le gusta contar cuentos de ‘Quevedo’ está aprovechando que no tiene equipo. Es que patrulla seguido a una muchacha en Magdalena. Le saca buen provecho a sus ratos libres, porque no solo hace travesuras en Lima, también se arranca al sur de la capital. El que puede, puede...

Hay un run run que un barranquino está averiguando dónde entrena la ‘Misilera’. Desde hace ratazo busca un ‘face to face’ con un zurdo. Es que al volante le gustaba llevarse a su flaca a Cajamarca y Sullana, y ahora que está en Lima asegura que le pedirá explicaciones. Qué palta...

Inicios difíciles. Roberto 'Malingas' Jiménez reveló en 'La fe de Cuto' las actividades que realizaba cuando comenzó en el fútbol profesional.

‘EL LOCO DEL RÍO’ SE PUSO A LAGRIMEAR

El ‘Loco del río’ ya fue ubicado por sus acreedores y al final le regalaron un billetito para su pasaje porque estaba rojo, rojo del calor y de tanto latear. Dizque el hombre se puso a lagrimear para que le perdonen por haberlos ‘cabeceado’ y dijo que todo es culpa de la crisis política del país. Es más vivo, pero eso sí, ya nadie lo toma en cuenta y menos para hacer negocios. Qué feo... Me voy, soy fuga.

