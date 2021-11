Del saque somos carnecita… La nana se fue de boca. Y dice que el bailarín iba a recoger a la actriz a su propia casa. Yo que soy ‘podrido’, creo que este faltoso se duchaba hasta en el baño del dormitorio oficial. Todas estas chicas tienen el mismo patrón. Me hace recordar a una conocida que metía en la maletera al ‘partidor’ para que pase los controles de seguridad y luego lo subía en el ascensor hasta el cuarto donde dormía con su esposo y brindaban con copas personalizadas. Otro detallito importante: el perfil de esposo o novio tiene que ser un chico sano, ‘buenito’, inocente, tranquilo y sonso. Por eso no miremos caritas. Fijémonos en los corazones. Prefiero la soledad, descansar abrazado de mi almohada, quedarme con una ‘chancadita’ antes que pasar mi vida con el mismísimo diablo. Sí, señores...

La neta es que el tonazo del ‘10 de la calle’ ha traído cola. Infectados y maleta a forro. O sea que el seleccionado tiene rodillas de 12 años cuando se trata de reguetonear o meterse una salsita. La artrosis no existe y los huesos no chocan. Después de la rumba no se le inflama nada ni necesita terapia, ni ultrasonidos ni electricidad, ni masajes ni mela. Espero que esta fecha doble marque la diferencia. O que le pida esa plastilina que le pusieron a su compadre, que le duró medio tiempo y le ha costado su chamba en Brasil por dejarse agarrar por un chistoso. Qué feo...

Ya me contaron que ese volante que la ‘Solcito’ le hacía caso cuando estaba en bastante y ahora ya ni le responde, volvió con un viejo amor de la ‘Unidad Vecinal del Rímac’. Cuando era juvenil, la chica era su bobo y como ya está listo para el retiro han empezado de nuevo. Curuju….

La firme que uno que se alucina ‘Patrón’ pasa por su peor momento financiero. Hace poquito, por cuotas atrasadas, le quitaron su casa de San Miguel y la semana pasada, como todos los días, fue a visitar a su ‘veneca’ que vive frente al barrio de Palomino. Allí le había alquilado un ‘depa’, le compró sus cositas, también su buen televisor y cuando llegó a visitarla, todo estaba vacío y no le dejó ni una carta de despedida. Quéeeeee…

Me voy, soy fuga.