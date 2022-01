Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el más palteado con la ruptura entre un banco y un club grande es el jugador más rankeado de La Vicky. Parece que buena parte de su sueldo salía de ese sponsor y ahora que pensaba pedir un aumento por salir campeón le dijeron que deberá esperar.

TE VA A INTERESAR: LA RUMBA DEL CAPITÁN DE ‘LA SELE’ DURÓ HASTA EL AMANECER Y OTROS LA SIGUIERON DE LARGO

Dicen que está prendiendo velitas para que ingrese pronto una empresa fuerte. Sabe que no habrá otro lugar donde le paguen capricho. Y no va cher... A propósito, me pasaron el dato de que el ‘Chucho’ del puerto fue el ‘padrino’ para que ‘Yuca’ sea aceptado en Matute. Al chalaco lo llamaron para pedirle referencias del portero y le echó más flores que en matrimonio. Al final se entonó tanto que se atrevió a decir si le podían hacer un ‘huequito’. Noooooo...

Al ‘Matador de cucarachas’ se la tienen jurada en el Rímac. Para no regalarse, mandó a un ‘chupe’ para que le haga juicio al club por los derechos de un jugador. Cuando los dirigentes se enteraron le bajaron el dedo, pero como el argentino es ‘car’e jebe’ se presentó todo fresco y quiso colocar a un goleador. Lo mandaron bien lejos. Qué palta...

LE HAN PEDIDO AL HIJO DEL ‘CHOLO’ QUE NO ENSEÑE A SALIR DE LA MANO CON PATITAS RAROS

Parece que el hijo del gran ‘Cholo’ se cansó de jugar en Segunda y entró a chambear con los chamacos en la ‘Franja’. El muchacho tiene llegada con los jóvenes y dicen que su objetivo será descubrir un ‘crack’ como su viejo, que la rompió con los ‘Basureros’. Lo único que le han pedido es que no les enseñe a salir de la mano de patitas raros. Noooooo... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: