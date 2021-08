Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Hay varios jugadores que rechazan ir al fútbol argentino, porque piensan primero en sus bolsillos. Las ofertas que llegan son por un sencillo que hasta en el torneo local hay clubes que pagarían más. Por eso es que cuando el ‘Canalla’ le apuntó la placa a dos rankeaditos de nuestra pelotita, le dijeron más ‘pallares con tallarines’. Cuando les pintan los ceros que pagan en la tierra de los camellos, no dudan en hacer las maletas. Acá hay dos temas: en la primera te muestras y puedes dar el salto a Europa, en la otra no te ve nadie. Así es...

Ya me contaron que un hombre de negro que apellida como un barrio del primer puerto llama a sus colegas y dirigentes para ofrecerles cosas chuecas. El patita les dice que tiene todo controlado y es infalible. Cómo será de intenso, que timbra en el descanso de los partidos y asegura que es más efectivo que el VAR y puede cambiar los resultados. Qué feo...

Mutaz Essa Barshim y Gianmarco Tamberi acordaron compartir la presea dorada en la disciplina de salto de altura masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ese pelotero al que le gustaba brillar como un solcito se está cuidando a la vejez. Va al gimnasio, entrena en su casa e invierte buen billete en recuperarse con máquinas especiales. Parece que ya se dio cuenta de que está jugando los descuentos y espera estirar la carrera, porque como no está en un equipo grande, la ‘canallada’ ya no lo empelota ni para ‘sugar’. Pobechito...

La firme que hay dueños de clubes que son fuleros al mango. Cuando empezó el año le dijeron a la ‘Muñeca’ que querían hacer un trabajo a largo plazo y lo importante era promover chamacos. A la hora de la verdad, cuando el equipo perdió un par de partidos sacaron al técnico cuando no se había jugado ni la primera parte del campeonato. Lo peor de todo es que el ‘bravo’ no le dio la ‘pepa’ y mandó a un ‘chupe’ para que le diga que en el fútbol mandan los resultados. Noooooo... Me voy, soy fuga.

