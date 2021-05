Del saque somos carnecita... Ya me enteré que el ‘Loquito del Rímac’ tiene un nuevo amor. Se trata de una mamasota de nombre Vanessa y parece que por ella se olvidó de varias cosas. Hace tiempo que el muchacho no perdía la cabeza por nadie, pero aseguran que ahora es otra persona, deja todo por su ‘gebita’ y está mansito, suavecito. Eso sí, le ha pedido que ella ponga sus redes sociales en privado, porque le molesta que le hagan comentarios subiditos de tono. Nooooo...

Me cuentan que el ‘Rey de los bloopers’ anda correteando a una amiguita en Santa Catalina. La muchacha lo recibió, acepta verlo, pero no deja que le agarre ni la mano. Lo único que le repite todos los días es cuándo le presentará al ’10 de la calle’. Al pelotero no le importa que solo lo utilicen, confía en que tarde o temprano llevará algo pa’ casita. Hummm...

La ‘Foquita’ se pronunció en Instagram para responder una serie de rumores que se originaron por su reciente alejamiento de las canchas debido a una molestia en la rodilla izquierda, pero no es la primera vez que el atacante nacional pasa por momentos similares a nivel de lesiones.

Vi al capitán del puerto lavando su carro. Se bajó, conversó con la gente y se tomó selfies. La verdad es que en estos tiempos es mejor no exponerse, ni bajar la guardia porque el ‘bicho’ aún sigue entre nosotros. Así es...

Me gané con Ampuero, un zurdo que jugó en Ate, mismo ejecutivo, caminando por la calle 2 de Mayo, en Miraflores. Había arreglado con el equipo más popular de Trujillo, pero como le recrudeció una lesión decidió dejar sin efecto su contrato y, mientras se recupera, se dedica a sus negocios de entrenamiento deportivo. Dicen que le va muy bien y la firme que debería seguir en ese rubro. Y no va cher... Me voy, soy fuga.