Del saque somos carnecita... Ahora salió el bendito tema de la altura. Nos olvidamos de Ecuador como equipo. Nos centramos exclusivamente en el ahogo, en la falta de oxígeno y aire, en el que nos den las piernas y podamos resistir los 90 minutos. Todas las selecciones van a Quito y La Paz, donde das tres pasos y sientes que te desmayas.

Yo me pregunto: ¿Por qué algunas selecciones que en su geografía no tienen 2,850 o 3,640 metros sobre el nivel del mar van y ganan? Nuestros jugadores en algún momento corrieron en el Cusco, Arequipa, Huancayo, Juliaca y otras ciudades, y se hacen paltas.

La Eliminatoria pasada por primera vez dimos el golpe en el ‘Atahualpa’ y hay que mentalizarnos en repetirlo. Es cierto que los norteños están mejor parados, pero igualito empezaron rumbo a Rusia. Así que hay que ser inteligentes, dosificar energías y refrescar sectores en el tiempo preciso. Esa es chamba de Gareca. Sí, señores...

Al ‘Tigre’ lo veo en otra. Lo noto fuera de foco y diría hasta deprimido. Transmite dudas y lo poquito que había ganado en orden y confianza lo ha desarmado. La neta es que solo una victoria lo va a empoderar en el puesto. Una derrota lo deja en la lona. De todas formas, le voy adviertiendo que el ‘Cabezón’ que campeonó en México será su sucesor. Es antipático, insoportable, odia a los periodistas, pero ha quemado etapas y se ha ganando su galón con chamba. A mí no me importa su manera de ser, lo que interesa es que imponga su estilo y disciplina. El resto cae de maduro...

La Confederación Sudamericana de Fútbol, mediante su cuenta de Twitter, reveló el calendario oficial de la Copa América 2021 que se celebrará en Brasil. La selección peruana debutará ante el anfitrión en Río de Janeiro.

Me jode que otra vez no nos respeten. Si a nivel de clubes somos mantequilla, lo maquillábamos con la blanquirroja. Pero todo se ha ido a la mela. No éramos un equipazo, pero con lo justito sufrían con nosotros. Llevábamos algo pa’ casita. Hoy ni el cocolón. Tenemos la valla más goleada y no hacemos ni cosquillas adelante. Hay que revertir la situación como sea. No entiendo cómo Renato Tapia es figura en el Celta y aquí se demora tres días para girar. Una tortuga es más veloz en 100 metros. A Luis Advíncula le dicen el ‘Rayo’, pero es un ‘Rayito’ de los que hacen los tintes en el cabello. A su mare...

A mí Pedro Gallese ya me colmó la paciencia. Es asunto del entrenador si muere en su ley. Con eso quiere decir que los otros dos arqueros solo son pan con relleno y camote. Por ligas competitivas, Christian Ramos (Vallejo) no está por encima de Miguel Araujo (Países Bajos) y Anderson Santamaría (México). No es un indicador, pero una cosa es marcar al 9 del Ajax que a uno del Ayacucho, Alianza Atlético o Mannucci. Quiero picar a la gente para que mañana me tape la boca. Yo tengo piel de chancho y que me digan lo que quieran, con tal de que se traigan los tres puntos que nos hagan seguir soñando con Qatar. Así es... Me voy, soy fuga.

