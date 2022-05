Del saque somos carnecita... Hay quienes no olvidan sus orígenes, su barrio, su tierra y costumbres. ‘Aladino’ es uno de ellos. Es ‘bobo’ con sus amigos de cuando era chibolo. Tiene un ‘causa’ que trabaja como personal trainer y le mandó los pasajes para que se vaya a Arabia junto a su coach personal.

TE VA A INTERESAR: EL MÁS GRANDE PARTIDOR DE LA PELOTITA Y UN ACTOR DE COLOR SERIO HAN VUELTO A CAMINAR JUNTOS

El volante lo motiva para que aprenda todo lo relacionado a la parte física y más adelante ponga su centro de alto rendimiento. Es mano abierta con las ‘trampas’, pero más con los que estuvieron con él cuando ni siquiera aparecía en Wikipedia. Vale...

Alianza Lima se impuso por goleada a Carlos Stein por la jornada 12 de la Liga 1.

LE HACEN ACLARACIÓN A ‘SOTANA’

Ya me contaron que ‘Sotana’ todavía no le da el sí definitivo al ‘Palomilla’. Sabe que si acepta la chamba, recién el próximo año podrá traer refuerzos y deberá comerse las críticas. El directivo sabe del tema, pero ya le aclararon que los fichajes no tienen que ser solo del ‘Matador de cucarachas’, porque ese ‘man’ te vende carne con hueso. Noooooo...

Así que el retoño del ‘Potón’, con 17 años, la está rompiendo en la tercera división de la Madre Patria. El muchacho sacó el talento de su viejo, pero más trabajador y con menos ‘totó’. Varios empresarios ya lo tienen en la mira. Provecho...

SE ESTÁN CANSANDO DE MUCHACHO CON NOMBRE DE BRASILEÑO

HAY UN RUN RUN que en el norte se están cansando de ese muchacho con nombre brasileño que descendió con un grande. Tiene poses de estrella y ni siquiera es titular indiscutible, pero reclama como si fuera Mbappé. Parece que en cualquier momento le dan forata, porque cobra bien y no marca diferencias. Ayayayyyy... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: