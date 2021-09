Del saque somos carnecita... La neta es que los peloteros han maleado la plaza en la tramposería. Bajo a mi barrio en el Callao y un causa me la pone: ‘Bombardero, estos chicos están de más. Ganan porque ofrecen viajes en primera clase al Caribe o donde juegan, carteras Louis Vutton, perfumes y ropa de marca, propinas en euros y algunos ‘pechan’ depas y compran carros y joyas. Con esa billetera nadie puede competir’.

TE VA A INTERESAR: ‘KEN’ NO OLVIDA SU ÉPOCA DE PELOTERO Y SE TRAJO A LIMA UNA PIURANA

Es la firme, pero también es cierto que a varios no les sirve de nada las monedas porque igualitos los ‘adornan’. Uno está acostumbrado a su cuartito de pollito la brasa, un roncito con Coca Cola, dejarla en la puerta de su casa o su rico Uber. Eso ya no corre. El presupuesto se incrementó. Mínimo ahora pagas algún capricho. Nunca he pagado por un beso. Si quiere, quiere. Y si le gusta la plata, que trabaje. Sí, señores...

La gratitud es la memoria del corazón. Y muchos, por no decir la gran mayoría, no son recíprocos con los que alguna vez les dieron la mano. Me pasan la voz que ‘Aladino’ se portó mal con una gente que de chico lo llevó a su casa, donde durmió, comió y lo trataron como uno más de la familia. Hace poco fue el cumpleaños de la mamita de su amigo que le dio techo y lo llamaron para que le mande un saludo a la doñita que le tiene mucho cariño. El hombre respondió que no había problema y que en una devolvía la llamada. Al final se olvidó y levantó el fono a la medianoche cuando ya todos estaban durmiendo y lo mandaron a la mela. Asuuu...

TROME | Jonathan Maicelo, boxeo en Punta Hermosa

Un ser despechado es más peligroso que un mono con metralleta. El empresario que apellida como el ‘Loco’ de los saltitos en Belo Horizonte se quedó picón porque su ex no le ‘guardó luto’ y se mostró con su bravo en las redes. Es por eso que ahora muestra una foto con su nueva novia y una leyenda: ‘Después de la tormenta viene la calma’. Eso es de la boca para afuera porque por dentro es una gelatina. Veo la imagen y no puede disimular su tristeza. Hace un esfuerzo por sonreír, pero no le sale. Ayayayayay...

TE VA A INTERESAR: EL CHATO AL QUE EL GUSTA REGALAR ‘ARBOLITOS’ ROMPIÓ PALITOS CON ‘MECHITA’

FICHAS POR DEBAJO DE LA MESA

Me cuentan que en la Liga 2 se mueven fichas, pero por debajo de la mesa. Hay chicos que están con el tema de las apuestas y los resultados cada vez son más raros. Es un ‘arrocito’ con mango. Tienen todo cuadrado con los córners, tarjetas rojas y detalles que te dan el triple o más de lo que pones. A un colocho de la Liga 1 lo botaron como una mela. El club le dijo: ‘Te vas solito o soltamos tu nombre’. El hombre calladito se fue a su ‘palacio’. Asu mare... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: