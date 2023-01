Del saque somos carnecita... La verídica que ‘Aladino’ ya está viejo para andar haciendo berrinches. De varios equipos sale mal porque no le gusta el entrenador, no le pagan o no se adapta. Acaba de perder una demanda del Santos hasta por 8 palos verdes. Ojalá que se haya fondeado porque el fútbol es corto. Es hora de que se ponga serio y se dedique a jugar como un buen profesional. Cuando deje la pelotita ni el cebichero le va a parar balón. Y no va a ser...

Ya me contaron que una ‘Pulga’ que juega en los ‘Yunaites’ estuvo recibiendo el año en Lima. Alquiló un local en Miraflores, contrató una orquesta y no regresó a casa hasta el otro día. Plan de 3 de la mañana le avisaron que un viejo amor se había peleado con su pareja, la timbró y con ella recibió los primeros rayos del sol. Asuuuu...

Otro que hizo de las suyas es ese defensa zurdo que jugó en Brasil y Francia

Se quitó para Tarapoto, cerró un local, puso tragos a sus mejores causas y, al final, confesó emocionado que la cubana le pagó mal. Parece que un empresario lo atrasó. Quéeeee...

Me cuentan que ha surgido una hermandad en el ‘Ombligo del mundo’. La hermana de la ‘Solcito’ anda en amores con un delantero argentino, que juega en el ‘Papá’ y tiene el mismo apellido que el preparador de arqueros del ‘Tigre’ Gareca. Y su ex fue un defensa del mismo equipo que apellida con F de Fuentes. Asu mare... Me voy, soy fuga.

