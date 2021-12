Del saque somos carnecita... Qué gusto me da ver a un chico del barrio de San Judas, en el rico Callao, triunfando y siendo campeón de la liga de Estados Unidos. Alexander Callens no se conformó con jugar en su querido Sport Boys, supo abrirse un camino, la luchó y hoy alcanza la gloria en su club. Además, se ha ganado un puesto en la Blanquirroja.

Con su penal le dio un título histórico al New York City y es el segundo peruano en coronarse en los ‘Yunaites’, después de ‘La Pulga’ Ruidíaz. El chalaco es la clara muestra de que no importa si sales de una zona picante, si eres profesional y tienes claro el deseo de triunfar. Hay algunos que ponen un montón de excusas, son exquisitos con ofertas del exterior por no dejar a los amigos y otros hasta se retiran sin cumplir los 30 años. Sí, señores...

Ya me enteré de que el rankeado del campeón no solo es juergas en su búnker, también tiene su ‘bobo’. Se enteró de que un chibolo que sube videos a las redes quería un apoyo y en ‘one’ le mandó saludos. Aseguran que pronto le haría llegar un sencillo, porque no es duro como otros. Curuju...

Max Verstappen es el nuevo campeón del mundo, tras ganar este domingo el Gran Premio de Abu Dhabi y destronar a Lewis Hamilton.

‘EL PEPÓN’ NO QUIERE QUE ‘EL RATÓN’ DEJE EL FÚTBOL

El ‘Pepón’ está terco guerreando para que el ‘Ratón’ no deje el fútbol y también pretende llevar a su equipo a un chamaco que salió mal de su último club. Dicen que es experto ‘curando’ a varios palomillas y no duda en meterles sus cocachos si se portan mal, porque va bien al puñete. Asuuuu...

Ya me contaron que el ‘Amigo de Marco Antonio’ es fulero al mango. No solo dejó al club en la lona y se fue debiendo a los jugadores, tampoco dio documentación importante a la nueva administración porque tiene miedo que aparezcan sus ‘anticuchos’. Lo extraño es que en redes algunos hinchas le piden que vuelva. Plop... Me voy, soy fuga.