Del saque somos carnecita... Todo se sabe, así que algunos muchachitos del equipo que peleará el título con los del Rímac estuvieron invitados en la fiesta del ‘10 de la calle’. Llegaron tempranito para que no los vean entrar y como les habían dado descanso, se quedaron hasta el otro día y se fueron cuando ningún ‘sapo rabioso’ los pueda ver. Parece que estaban celebrando por adelantado. Asuuuuu...

Ya me contaron que un chico cuyo nombre empieza con ‘K’ de Kevin y acaba de descender de categoría con el club de la ‘Muela’, mientras sus compañeros lloraban y se morían de vergüenza, él salió a rumbear por Halloween con su flaca. Se disfrazó de pirata y bailó harto, como si hubiera logrado un título. Con razón dicen que para la Liga 2 no lo piensan tomar en cuenta. Qué feo...

A través de un comunicado, la institución culé informó que Sergio Agüero ha sido sometido un procedimiento de diagnóstico y terapéutico, por lo que será baja durante los próximos tres meses. En este video conoce todos los detalles del estado de salud del delantero argentino.

Me avisan que el ‘Diamante’ va a dejar de lado todo lo que tenga que ver con la pelotita, pero solo por un tiempo para dedicarse a la política. Aseguran que ya tiene todo conversado para postular a la alcaldía de un distrito por el partido de ‘Porky’. Ojalá que no se le ocurra postular a un cargo en Huánuco. Plop...

PARECE QUE TIENEN COCINADO AL TÉCNICO DE LA ROSADA

Ya me enteré de que al técnico de la ‘Rosada’, que después de veinte años los clasificó a un torneo internacional, lo llamaron los dirigentes para felicitarlo por el logro alcanzado, pero nunca le dijeron nada sobre su continuidad. Parece que ya lo tienen ‘cocinado’ y están buscando ‘parrilleros’ para pagarles lo que pidan y encima sin experiencia. Así no es... Me voy, soy fuga.

