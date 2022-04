Del saque somos carnecita... Alianza Lima es un desastre al mango en la Copa Libertadores. Va de papelón tras papelón, de vergüenza en vergüenza. Es la piñata de la fiesta, le hacen ‘bullying’ sin piedad. Es el inflapecho o levantamoral de los rivales. La ‘mantequilla’ o pan con ‘relleno con camote’ del continente. Aquí Barcos, Ramos, Aguirre y extranjeros son los papirriquis de las ‘bebitas’. Eso solo es para los que saltan en la tribuna, para los que compran camisetas. La realidad y actualidad es que no pueden ni con Colo Colo, que hace un año y con polémica se libró de la baja en Chile, en la peor campaña de su historia. En criollo, ni con los grandes, medianos, chicos ni taco 5, compite. Gastan millonada en sueldos, con veteranos que se la pasan en el tópico y otros que juegan con bastón. Además con peloteros que no están a la altura del club. Si inviertes, hazlo bien. No para hacer agua por todos lados ni ser la lorna de nadie. Qué feo...

EL LOCO PERDIÓ UNA GRAN OPORTUNIDAD

Todo se sabe. A veces un error te cuesta un trabajo, un buen negocio o el amor de tu vida. Ya me contaron que un ‘Loco’ hizo la del ‘Chavo’ y perdió una gran oportunidad. El hombre, que dejó el fútbol por no poder controlar su peso, estaba voceado para ser gerente deportivo del club de sus amores, pero después de su bronca con los serenazgos de Magdalena, aguantaron su nombramiento y ahora esperan que baje el roche. La neta es que con la violencia no se gana ni mela. Ya nadie es más vivo, ni guapo, ni faite que nadie. Hay varios que han subestimado y por aplicar el abuso se han ido al suelo. Lo mejor es evitar. Así es...

Me pasan la voz que el ‘Tanque blanco’, quien fue goleador en La Florida y Matute, ha vuelto a caminar por la avenida Tingo María, en Breña. Aseguran que un tiempo, en esa zona, era el codiciado por las muchachas, pero en la actualidad ya no está de moda, pocos lo conocen y ni se acuerdan de él. Además las chicas de ese entonces ya son treintonas y algunas ya están fuera del ‘mercado’. Hummmmm...

¿Se acuerdan de ese defensa que salió de Ate y tenía el mismo nombre de Maradona? El lateral acaba de traer abajo su tercer matrimonio y la responsable es una ‘veneca’ que le exigió estar soltero para darle besitos. El hombre superó el trago, el sobrepreso y recae en la tramposería. Ese ‘virus’ es terrible. No tiene cura. Todos reposan, pero cuando salen a la ‘cancha’ de nuevo, la tentación los pasa por encima. Asu ma’re... El que está solito en Nasca es el ‘Rei’. Dejó a la familia en Lurín, se marchó con su ‘nave’ y, como es bien duro para gastar, no almuerza en ningún restaurante. Él mismo se cocina, se da sus gustos y ahorra un montón. Sabe que ya está de salida de la pelotita y es tiempo de guardar todo lo que se pueda. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

